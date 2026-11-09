Kameras versprechen Hauseigentümern eine gewisse Sicherheit. Doch des einen Schutz ist des andern Albtraum – und kann zu einem hässlichen Krieg unter Nachbarn führen. Blick hat mit dem Sicherheitsexperten Ahmet Urkun über die Dos und Don'ts gesprochen.

Darum gehts Private Kameras sind erlaubt, müssen aber begründet und verhältnismässig sein

Sie sollen eigenes Grundstück filmen, nicht Trottoirs, Wege, Nachbargärten oder sogar private Bäder

Bei Verdacht auf Straftaten prüft die Polizei, sonst bleibt Betroffenen der Zivilweg offen

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Hauseigentümer setzen regelmässig auf private Überwachungskameras. Diese sollen für einen gewissen Schutz sorgen – und im besten Fall Beweise liefern. So etwa auch, wenn ein Nachbarschaftsstreit komplett eskaliert, wie etwa im Fall von René Duppenthaler (72) und seinem Nachbarn Hans M.* (77). Um gemäss eigener Aussage für Ruhe zu sorgen, installierte Duppenthaler Kameras. Doch dann der Schock: Plötzlich stand Ende Oktober die Kantonspolizei Bern vor der Türe.

Zwar ist die private Videoüberwachung in der Schweiz erlaubt, doch wer eine Kamera aufstellt, muss einige Regeln beachten, wie Ahmet Urkun (50), Geschäftsführer sowie Leiter Technik und Informatik der Alvis Security GmbH in Buchs AG, weiss. Er warnt: «Kameras ja, Nachbarschafts-TV nein!»

Triftiger Grund und verhältnismässig

Denn: «Auch auf dem eigenen Grundstück ist nicht automatisch alles erlaubt», stellt der Experte klar. Eine Überwachung brauche einen triftigen Grund – wie etwa der Schutz vor Einbruch oder Sachbeschädigung – und müsse verhältnismässig sein.

Heisst konkret: Eine Kamera sollte etwa nur das eigene Grundstück, die eigene Haustür sowie die persönliche Garageneinfahrt filmen. «Bei gemeinsam genutzten Wegen oder Garagen müssen alle Beteiligten vorab einbezogen werden», so Urkun. Klare Tabus: Trottoirs und öffentliche Wege sowie der Nachbargarten und Blicke in besonders schützenswerte Bereiche.

Mitmenschen informieren

Laut Urkun müssen Mitmenschen per Hinweisschild über die Kamera informiert werden. Doch: «Auch ein solches Hinweisschild rechtfertigt keinen unzulässigen Aufnahmebereich», so der Experte. Sein Rat: «Standort und Blickwinkel sauber planen sowie fremde Bereiche per digitaler Privatzonenmaskierung im Livebild und auf der Aufnahme ausblenden.» Ausserdem müssen die Bilder gelöscht werden, sobald sie nicht mehr gebraucht werden.

Aus Gesprächen mit Kunden wisse er, dass Kameras immer wieder für Streit unter Nachbarn sorgen. «Nicht jede falsch ausgerichtete Kamera erfüllt automatisch einen Straftatbestand», so Urkun und verweist auf das Strafgesetzbuch – Artikel 179.

Bei diesen Bildern kommt die Polizei

Ein klares Beispiel aber für verbotene Aufnahmen seien «Einblicke in ein Schlaf- oder Badezimmer», so Urkun. «Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, dass die Aufnahme gespeichert wurde. Allein das Beobachten mit einem Aufnahmegerät kann brenzlig sein.» Strafrechtlich relevant könne es auch werden, wenn jemand private Gespräche aufnimmt, so Urkun. «Deshalb empfehle ich bei privaten Sicherheitskameras grundsätzlich, das Mikrofon zu deaktivieren.»

Haben Nachbarn einen konkreten Verdacht auf eine Straftat, sollten sie sich an die Polizei wenden. «Diese prüft, ob eine Straftat vorliegt», so Urkun und führt aus: «Bei einer unzulässigen Videoüberwachung ohne strafrechtlichen Tatbestand steht in erster Linie der Zivilweg offen. Betroffene können Auskunft, eine Anpassung der Kamera sowie die Löschung unzulässiger Aufnahmen fordern.»

Um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden, empfiehlt Urkun volle Transparenz: «Zeigen Sie Ihren Nachbarn direkt am Livebild, welchen Bereich die Kameras tatsächlich erfassen und welche Flächen ausgeblendet sind.» Der Experte ist überzeugt: «Offenheit schafft Vertrauen.»

Urkuns goldene Regel für den Frieden am Zaun: «So viel Sicherheit wie nötig, so wenig Eingriff in die Privatsphäre wie möglich.»

* Name bekannt