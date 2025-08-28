Nach dem Tötungsdelikt von Berikon AG hat die zuständige Staatsanwaltschaft neue Details veröffentlicht. Die Täterin Annina B. stach offenbar mit zwei Messern auf ihr Opfer ein.

Annina B. (14) stach mit zwei Messern auf Mandy (†15) ein

1/4 Mandy (†15) wurde von ihrer Freundin Annina B. (14) in Berikon erstochen. Foto: Helena Graf

Die Tat erschütterte die Schweiz: Am Muttertag 2025 erstach Annina B.* (14) ihre Freundin Mandy** (†15). Nun hat die Jugendanwaltschaft neue Details zum Fall veröffentlicht.

Die bisherigen Untersuchungshandlungen haben ergeben, dass dem Opfer mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt wurden. «Der aktuelle Stand der Rekonstruktion ermöglicht zwischenzeitlich den Schluss, dass die 14-jährige Beschuldigte zwei Messer eingesetzt und das Opfer damit tödlich verletzt hat», heisst es in dem entsprechenden Communiqué. Hinweise auf eine wechselseitige tätliche Auseinandersetzung liegen nicht vor.

Vielmehr sei davon auszugehen, dass sich B. bei der Tat selbst Verletzungen zugezogen hat.

Untersuchung läuft

Die Hintergründe der Tat seien weiterhin Gegenstand der Untersuchung. «Die Beweggründe und das Verhalten der Beschuldigten werden im Rahmen umfassender psychiatrischer Abklärungen untersucht. Dabei kommen spezialisierte Fachpersonen zum Einsatz, die mit der Jugendlichen in vertieften Gesprächen arbeiten und Gutachten erstellen.

Bei den Tatwerkzeugen handelt es sich um handelsübliche Messer, wie sie in jedem Geschäft erhältlich sind. Es handelt sich um keine verbotenen oder illegalen Gegenstände.

* Name geändert

** Name bekannt