Der Amokschütze von Aarau lebte zurückgezogen in einem idyllischen 500-Seelendorf im Jura. Seine Nachbarn ahnten offenbar nichts vom Waffenarsenal und den Absichten. «Mir läuft es kalt den Rücken herunter», sagt ein Anwohner.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amokschütze von Aarau lebte zurückgezogen in Montsevelier JU nahe Delémont

Nachbarn schockiert: Täter besass legal eine Kalaschnikow und war unauffällig

Montsevelier: 500-Einwohner-Dorf, Hausdurchsuchung durch Aargauer Polizei am Montagmorgen

Der Amokschütze von Aarau lebte in Montsevelier JU, einem kleinen, idyllischen 500-Seelendorf – rund 18 Autominuten von Delémont entfernt. Dies berichtete RTS am Mittwoch. Dass der Täter aus Montsevelier im Jura stammt, bestätigt auch das Lokalblatt «Le Quotidien Jurasien».

Zwei Nachbarn beschreiben gegenüber RTS, dass der Verdächtige sehr zurückgezogen gelebt habe und kaum in das Dorfleben integriert war. Er habe seit etwa einem Jahr im Erdgeschoss eines Hauses mit vier Wohnungen gelebt.

Wohnung versiegelt

Am Montagmorgen, wenige Stunden nach seiner Festnahme auf der Polizeiwache in Delémont, trafen mehrere zivile Fahrzeuge der Aargauer Polizei in dem Dorf ein, um Spuren zu sichern und eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Die Wohnung wurde versiegelt.

Lebte still und zurückgezogen

In dem Ort, der mittlerweile zu der Gemeinde Val Terbi JU gehört, leben nur rund 500 Menschen.

Einer der beiden befragten Anwohner sagte, dass er dem mutmasslichen Schützen ab und zu im Dorf begegnet sei. «Er war sehr zurückgezogen, sehr still. Es ist schon seltsam, zu wissen, dass er nur 50 Meter von meinem Haus entfernt wohnte. Ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, dass dieser Typ Waffen besass. Mir läuft es kalt den Rücken herunter, wenn ich an all das denke.»