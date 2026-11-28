Basler und Zürcher Fussball-Hooligans haben sich Mitte Oktober 2025 im Aargau zum 20-gegen-20-Kampf getroffen. Doch die Auseinandersetzung eskalierte, wie Blick weiss. Jetzt kam es zu Razzien und Festnahmen.

Mit Stahlkappen-Schuhen in den Kampf – Basler und Zürcher Fussball-Hooligans trafen sich im Aargau für eine Prügelei

Darum gehts Basler und Zürcher Hooligans trafen sich am 11. Oktober 2025 in Leuggern AG zum 20-gegen-20-Kampf

Laut Berichten wurde auch auf Bewusstlose eingeschlagen und eingetreten, es gab schwere Verletzungen

Die Aargauer Staatsanwaltschaft bestätigte Hausdurchsuchungen und mehrere vorübergehende Festnahmen

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Männer liegen ausgeknockt auf einer Wiese am Boden. Geschlagene Kämpfer werden fortgetragen. Dazwischen laufen andere Fussballfans hin und her. Die Bilder einer Auseinandersetzung zwischen Zürcher und Basler Hooligans – die Blick vorliegen – haben es in sich.

Die Aufnahmen sollen gemäss Blick-Informationen am 11. Oktober 2025 entstanden sein. Auf einer Wiese in Leuggern AG hatten sich die gewaltbereiten Hooligans-Gruppen «Zürichs kranke Horde» aus dem Umfeld des FC Zürich und des Grasshopper Clubs sowie die «Bande Basel» und «187» aus dem Umfeld des FC Basel zu einem organisierten 20-gegen-20-Kampf getroffen.

Doch erst jetzt rückt der Vorfall an die Öffentlichkeit, weil der «Fight» für einige Männer schwere Folgen hat – und das nicht nur wegen der körperlichen Verletzungen: Die Polizei führte diese Woche gemäss Blick-Informationen Razzien durch und nahm mehrere Personen fest.

Kiefer- und Schädelbrüche

An dem besagten Samstag im vergangenen Jahr zeigten die Hooligans auf beiden Seiten kein Pardon. In Nachrichten, die Blick vorliegt, heisst es etwa: «Basel hat komplett übertrieben und alle Regeln über Board geworfen. Fairness? Nichts!»

Selbst als einzelne Personen am Boden lagen, wurde offenbar weiter auf sie eingeschlagen. Aus gut informierten Kreisen heisst es, selbst «den Bewusstlosen wurde mit voller Wucht mehrmals auf den Kopf geschlagen – sogar getreten, als wäre es ein Fussball!» Oder: «Die Basler sind mit Stahlkappen-Schuhen auf dieses Feld in den Kampf.» Das Resultat: Kiefer- und Schädelbrüche.

In der Hooligan-Szene zeigt man sich schockiert, für erfahrene Hools ist der Vorfall ein «Skandal». In den Nachrichten heisst es: «Solche Taten gehören bestraft!» Und: «Die ganze Szene leidet unter so was!» Oder: «Lieber abseits als im Stadion. Aber was da abgelaufen ist ...» Sowie: «Hier ging es nicht um einen Kampf. Hier wollte man töten.»

Gemäss Blick-Informationen sind aufgrund des Kampfes im Verlauf dieser Woche mehrere Personen verhaftet worden. Wie die «BZ» aufgrund eines Untersuchungsbefehls schreibt, lautet der Vorwurf auf Raufhandel sowie versuchte schwere Körperverletzung.

Weiter zitiert die «BZ» aus einem Telegram-Kanal, dass der Kampf rund drei Minuten gedauert habe – und die Basler ihn gewonnen hätten. Ein FCZ-Fan wird mit folgenden Worten zitiert: «Ich muss ehrlich sagen, dass die Ackertruppe von Basel geisteskrank ist und denke europäisch sicher in den Top 5 – gratuliere zu Sieg.»

Razzia und Festnahmen

Adrian Schuler, Sprecher der Staatsanwaltschaft Aargau, bestätigt auf Blick-Anfrage: «Es ist richtig, dass wir im Zusammenhang mit der tätlichen Auseinandersetzung vom 11. Oktober 2025 in Leuggern eine Strafuntersuchung führen. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden bei mehreren Personen Hausdurchsuchungen vorgenommen und diese vorübergehend festgenommen.» Wann die Durchsuchungen und Festnahmen stattfanden, sagt Schuler nicht.

Die Ermittlungen seien «umfangreich und werden voraussichtlich noch längere Zeit in Anspruch nehmen», so Schuler. «Im Interesse der laufenden Strafuntersuchung sowie unter Berücksichtigung der Rechte der Verfahrensbeteiligten können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weitergehenden Angaben zum Gegenstand, zum Umfang oder zum Stand der Ermittlungen gemacht werden.»

Die Aargauer Staatsanwaltschaft werde nach Abschluss der Untersuchungshandlungen von sich aus über die wesentlichen Erkenntnisse dieser Strafuntersuchung informieren.