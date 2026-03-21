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Hanf-Anlage in Spreitenbach AG
Polizei stellt eine Tonne Cannabis und Waffen sicher

Mehrere Personen wurden am Donnerstag in Spreitenbach AG verhaftet. Sie betriebene eine illegale Hanfanlage. Sie müssen sich wohl vor Gericht verantworten.
Publiziert: vor 42 Minuten
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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24'000 verbotene Hanfpflanzen und eine Tonne THC-haltige Cannabisprodukte wurden sichergestellt.
Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Polizei hebt in Spreitenbach AG Hanfanlage aus, verhaftet drei Männer
  • 24'000 Hanfpflanzen, eine Tonne Cannabis und Waffen sichergestellt
  • 30'000 Euro Bargeld und 11'000 Franken bei Razzia entdeckt
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Marian NadlerRedaktor News

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag in Spreitenbach AG eine Hanfanlage ausgehoben und mehrere Personen verhaftet. In Zürich hat die Polizei zudem mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt und diverse Sicherstellungen gemacht, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Polizeiliche Hinweise, wonach es in einer Liegenschaft in Spreitenbach AG eine Hanf-Indooranlage habe, führten Fahnder der Kantonspolizei Zürich nach Spreitenbach. Vor Ort beobachteten sie einen Mann, der die Liegenschaft verliess und sich mit seinem Auto entfernte. Bei der anschliessenden Kontrolle stellten die Polizisten Hinweise auf Marihuana und rund 30'000 Euro Bargeld fest. Der Deutsche (36) wurde verhaftet.

Kantonspolizeien Aargau und Zürich kooperieren bei Einsatz

Rund eine Stunde später beobachteten die Fahnder zwei weitere Männer, die in die genannte Liegenschaft gingen. Auch die beiden Männer, ein Kosovare (26) und ein Albaner (29), wurden kontrolliert und aufgrund des Verdachts auf Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerhandlung gegen die Einreisebestimmungen verhaftet.

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Bei der Kontrolle der Anlage sowie drei weiteren Hausdurchsuchungen im Kanton Zürich stellte die Kantonspolizei Zürich rund 24'000 verbotene Hanfpflanzen und rund eine Tonne THC-haltige Cannabisprodukte sicher. Zudem stellte die Polizei mehrere Waffen, Munition und eine schusssichere Weste sowie rund 11’000 Franken Bargeld sicher.

Die drei verhafteten Personen wurden der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich zugeführt. Die Kantonspolizei Zürich wurde in Spreitenbach durch die Kantonspolizei Aargau und im Rahmen der Spurensicherung durch das Forensische Institut Zürich unterstützt.

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