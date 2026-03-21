Mehrere Personen wurden am Donnerstag in Spreitenbach AG verhaftet. Sie betriebene eine illegale Hanfanlage. Sie müssen sich wohl vor Gericht verantworten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei hebt in Spreitenbach AG Hanfanlage aus, verhaftet drei Männer

24'000 Hanfpflanzen, eine Tonne Cannabis und Waffen sichergestellt

30'000 Euro Bargeld und 11'000 Franken bei Razzia entdeckt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag in Spreitenbach AG eine Hanfanlage ausgehoben und mehrere Personen verhaftet. In Zürich hat die Polizei zudem mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt und diverse Sicherstellungen gemacht, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Polizeiliche Hinweise, wonach es in einer Liegenschaft in Spreitenbach AG eine Hanf-Indooranlage habe, führten Fahnder der Kantonspolizei Zürich nach Spreitenbach. Vor Ort beobachteten sie einen Mann, der die Liegenschaft verliess und sich mit seinem Auto entfernte. Bei der anschliessenden Kontrolle stellten die Polizisten Hinweise auf Marihuana und rund 30'000 Euro Bargeld fest. Der Deutsche (36) wurde verhaftet.

Kantonspolizeien Aargau und Zürich kooperieren bei Einsatz

Rund eine Stunde später beobachteten die Fahnder zwei weitere Männer, die in die genannte Liegenschaft gingen. Auch die beiden Männer, ein Kosovare (26) und ein Albaner (29), wurden kontrolliert und aufgrund des Verdachts auf Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerhandlung gegen die Einreisebestimmungen verhaftet.

Bei der Kontrolle der Anlage sowie drei weiteren Hausdurchsuchungen im Kanton Zürich stellte die Kantonspolizei Zürich rund 24'000 verbotene Hanfpflanzen und rund eine Tonne THC-haltige Cannabisprodukte sicher. Zudem stellte die Polizei mehrere Waffen, Munition und eine schusssichere Weste sowie rund 11’000 Franken Bargeld sicher.

Die drei verhafteten Personen wurden der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich zugeführt. Die Kantonspolizei Zürich wurde in Spreitenbach durch die Kantonspolizei Aargau und im Rahmen der Spurensicherung durch das Forensische Institut Zürich unterstützt.