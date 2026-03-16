Lastwagen auf A11 bei Bülach ZH umgekippt

Achtung Autofahrer: Die Autobahn A11 in Richtung Bülach war am Montag zeitweise gesperrt. Ein Lastwagen war umgekippt, Erde lag auf der Fahrbahn.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lastwagen kippt auf Autobahn A11 nahe Bülach, Fahrer verletzt

Über 20 Tonnen Erde blockierten Fahrbahn, Reinigung dauerte Stunden

Autobahn war bis 17.30 Uhr gesperrt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Schlechte Nachrichten im Feierabendverkehr: Auf der Autobahn A11 Richtung Bülach ZH sorgt ein umgekippter Lastwagen für Chaos. Ein Lastwagen war umgekippt, wodurch Erde auf der Fahrbahn verteilt wurde. «20 Minuten» berichtete zuerst über den Vorfall.

Die Kantonspolizei Zürich schreibt am Montagabend in einer Medienmitteilung, dass sich der Unfall kurz vor 14 Uhr ereignete. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 58-jährige Chauffeur mit einem mit über 20 Tonnen Erde beladenen Muldenkipper auf der A11 (A51) Richtung Bülach. Rund 100 Meter nach der Ausfahrt Flughafen geriet der Lastwagen aus bislang unbekannten Gründen auf das linksseitige Wiesenbord.

Fahrer erlitt mittelschwere Verletzungen

Der Lastwagen kippte anschliessend um und rutschte auf die Fahrbahn zurück, wobei sich das Ladegut (Erde) auf der Fahrbahn verteilte. Der Fahrer erlitt dabei mittelschwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch einen Notfallarzt wurde er mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Nachdem die Kantonspolizei Zürich die Unfallstelle dokumentiert hatte, entfernten Bau- und Reinigungsfahrzeuge die Erde von der Autobahn. Eine private Abschleppfirma barg den Lastwagen und transportierte diesen ab.

Autobahn Richtung Bülach zeitweise gesperrt

Aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Autobahn in Richtung Bülach bis etwa 17.30 Uhr vollständig gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine grossräumige Umleitung ein.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen eine Patrouille der Stadtpolizei Wallisellen, der Unterhaltsdienst des kantonalen Tiefbauamts, die Feuerwehr Opfikon, ein Notfallarzt und ein Rettungswagen des Spitals Bülach sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.