Schwerer Unfall in Birmensdorf ZH. Ein Lieferwagen prallt am Donnerstagnachmittag mit zwei Autos zusammen. Sieben Personen werden verletzt, darunter zwei schwer. Die Polizei untersucht die Unfallursache.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Donnerstagnachmittag prallt ein Lieferwagen in Birmensdorf ZH mit zwei anderen Autos zusammen. Eines der Autos wollte von einer Hauptstrasse aus links in eine Nebenstrasse abbiegen. Dabei knallte der Lieferwagen hinter dem Auto ins Heck des Fahrzeuges und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Danach prallte der Lieferwagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich. Insgesamt wurden sieben Menschen bei dem Unfall verletzt, die meisten leicht bis mittelschwer.

Rettungshelikopter im Einsatz

Der Lieferwagenfahrer wurde schwer verletz und musste nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Alle anderen verletzten Personen wurden mit mehreren Rettungswagen in verschiedene Spitäler transportiert.

Die Unfallursache ist noch nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl untersucht. Die betroffene Hauptstrasse bleibt wegen des Unfalls bis etwa um 17.30 Uhr gesperrt.