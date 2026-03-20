Unbekannter dringt in den Stall ein und missbraucht Pferd

Ein Mann hat am Donnerstag in einem Stall in Buttwil AG ein Pferd sexuell missbraucht. Laut Videoaufnahmen nutzte der Täter einen unbeobachteten Moment aus. Die Polizei ermittelt, die Besitzerin ist schockiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Buttwil AG missbrauchte ein Mann am Donnerstag ein Pferd im Stall

Videoaufnahmen zeigen die Tat, die Pferdebesitzerin erstattete Anzeige

Das Video wurde über 100 Mal in einer Facebook-Gruppe geteilt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Projektmanagerin

In Buttwil AG hat ein Mann am Donnerstagmittag in einem abgelegenen Stall ein Pferd sexuell missbraucht. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, zeigten Videoaufnahmen, wie der Täter sich dem Tier näherte, das sich zum Zeitpunkt unbeaufsichtigt im Stall aufhielt.

Der Täter hätte sich den zwei Pferden genähert, wobei das schwarze sich entfernt habe und ein Schimmel stehengeblieben sei.

Mann nutzte einen «günstigen» Moment

Daraufhin habe der Mann das Tier gestreichelt, sei Richtung Bauch und «manipulierte» das Tier. Gegenüber der Aargauer Zeitung bestätigt die Pferdebesitzerin, dass er das Tier sexuell missbraucht habe. Der Übeltäter hatte gemäss Besitzerin einen günstigen Zeitpunkt ausgewählt, weil der Stall bis kurz vor 11 Uhr mit Mitarbeitenden besetzt war.

Rund 40 Minuten später sei die Mutter der Besitzerin in den Stall zurückgekehrt und traf auf den Mann. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Frau noch nicht, was der Mann verbrochen hatte.

Video in Facebook-Gruppe geteilt

Das Video wurde in der Facebook-Gruppe «Freiamt» publiziert, um andere zu warnen. Bereits über hundert Male wurde der Beitrag geteilt und kommentiert. «Aufpassen, der wird wieder kommen», warnt ein Kommentar. Andere empören sich unter dem Video: «Unglaublich und krank so etwas.» Obwohl viele der Kommentierenden warnen, dass man ein Auge auf die Tiere halten sollte, sei dies genau das Problem.

Der Stall liegt gemäss der Pferdehalterin abgelegen, weshalb Videokameras installiert wurden. Noch am selben Tag habe die Pferdehalterin Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. Den Pferden würde es den Umständen entsprechend gut gehen. Ähnliche Vorfälle sind der Polizei gemäss Beitrag nicht bekannt. Die Polizei bestätigt gegenüber der Aargauer Zeitung, dass die Ermittlungen laufen.