Gaetano Cangeri musste lange kämpfen: Der 24-jährige Aargauer erhält nach jahrelangem Streit eine IV-Rente – weil er stark untergewichtig ist. Bei zu wenig Einsatz für mehr Gewicht könnte die Rente aber wieder wegfallen – oder wenn er erfolgreich zunimmt.

Darum gehts Gaetano Cangeri aus Laufenburg erhält nach fünf Jahren IV-Kampf eine Rente ab Dezember, Höhe offen

Nach einer Bronchitis 2020 wurde ME/CFS vermutet, entscheidend war nun sein Untergewicht von 38,3 Kilo

Die IV verlangt eine Ernährungstherapie zur Gewichtszunahme, sonst droht der Rentenentzug

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Gaetano Cangeri (24) lächelt müde. Der Schweiz-Italiener aus Laufenburg AG hat über fünf Jahre lang um eine Invalidenrente gekämpft. Jetzt hält ein Bescheid fest: Dem 24-Jährigen steht eine Rente zu.

Zu Blick sagt Cangeri: «Jetzt habe ich endlich das, was mir zusteht – und es wird anerkannt, dass ich schwerste Einschränkungen habe.» Brisant: Die Invalidenversicherung (IV) könnte ihm die Rente in einem Jahr aber wieder entziehen.

Verdacht auf Multisystemerkrankung

Dabei beginnt Cangeris Leidensweg im Pandemie-Herbst 2020 mit einer stinknormalen Erkrankung: einer Bronchitis. Später kam noch Covid dazu.

Nach der Bronchitis fällt es seinem Körper schwer, den Takt wiederzufinden. Weil er nicht mehr arbeiten kann, empfiehlt sein früherer Arbeitgeber Coop eine Anmeldung bei der IV. Cangeri stellt im Juli 2021 einen Rentenantrag.

Über ein Jahr lang sucht Cangeri verschiedene Ärzte auf. Helfen kann ihm keiner. Im August 2021 äussern Mediziner einen Verdacht: Er leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom – auch ME/CFS genannt. Dabei handelt es sich um eine schwere, chronische und komplexe neuroimmunologische Multisystemerkrankung. Sie zeigt sich etwa mit extremer Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Schmerzen, Schlafstörungen oder Kreislaufproblemen.

Antrag wird abgelehnt

Rund ein Jahr später, im Sommer 2022, dann der Schock: Die IV lehnt den Aargauer ab. Obwohl Cangeri regelmässig die Untersuchungsergebnisse meldet – etwa, dass die Diagnose ME/CFS nur wenige Monate zuvor bestätigt wurde.

In einem Gespräch mit Blick erklärte Cangeri im Oktober 2023: «Die IV anerkennt die Krankheit nicht und hat mich deshalb abgelehnt.»

Fakt ist: Allein das chronische Erschöpfungssyndrom zu haben, reicht der IV nicht. Diese spricht erst eine Rente zu, wenn die Krankheit nachweislich die Erwerbsfähigkeit einschränkt. Diesen Nachweis zu bringen, fällt jedoch vielen Betroffenen schwer – unter anderem, weil sich die Krankheit bei jedem unterschiedlich zeigt.

Gang zur Sozialhilfe

Cangeri lebte in der Zwischenzeit von der Sozialhilfe – und bat um Spenden, wenn er beispielsweise eine spezielle Therapie ausprobieren wollte. Geholfen hat bisher nichts.

Wie sehr die Krankheit sein Leben bestimmte, versuchte Cangeri im Herbst 2023 zu erklären: «An einem guten Tag kann ich sieben, acht Minuten laufen», sagte er zu Blick. «Ich bin zwar erst 21, fühle mich aber wie ein Opa im Pflegeheim.»

Doch Cangeri lässt sich von der IV nicht abwimmeln – er kontaktierte Monica Armesto, Fachanwältin für Haftpflicht- und Versicherungsrecht.

Jetzt – drei Jahre später – gibt es Neuigkeiten: Der kranke Cangeri hat sich sein Recht erkämpft. Ab 1. Dezember soll das erste Geld fliessen. Cangeri sagt erleichtert: «Ich muss jetzt nicht mehr kämpfen und kann mich endlich auf meine Gesundheit fokussieren.»

Doch der Weg hierher war nicht einfach: Allein schon um überhaupt begutachtet zu werden, waren drei Anläufe nötig.

Anwältin Armesto zeigt sich zufrieden: «Gaetano hat einen sehr langen Weg hinter sich. Wir mussten sowohl rechtliche als auch tatsächliche Hürden überwinden, konnten aber am Ende eine für Gaetano gute und faire Lösung finden.» Cangeri selbst ist sich sicher: «Ohne meine Anwältin hätte ich all das nicht geschafft!»

Rente wegen Untergewicht

Speziell: Laut dem Gutachten erhält Cangeri keine Rente wegen des chronischen Erschöpfungssyndroms, sondern wegen seines niedrigen Gewichts. Bei einer Körpergrösse von 1,60 Metern wiegt er gerade mal 38,3 Kilo.

Die Anwältin von Cangeri erklärt: «Für die Rentenzusprache waren das erhebliche Untergewicht und die damit verbundene objektiv schwergradig eingeschränkte Leistungsfähigkeit entscheidend.» Ihm wurde ein Post-Covid-Zustand attestiert, der aber nicht genau den Kriterien von ME/CFS entspricht. Zudem besteht der Verdacht auf eine genetische Erkrankung, die Cangeri nun abklären lassen will.

Brisant: Im Vorbescheid der IV ist weiter vermerkt, dass sich Cangeri Mühe geben muss, zuzunehmen – sonst könnte die IV den Rentenzuspruch wieder einkassieren. Anwältin Armesto erklärt: «Gestützt auf das Gutachten, wurde Gaetano eine sogenannte Schadenminderungsauflage gemacht. Er soll eine koordinierte Ernährungstherapie mit dem Ziel der Gewichtssteigerung durchführen.» Wird diese Auflage verletzt, können Sanktionen folgen. «Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Aufhebung von Leistungen führen», so Armesto.

Heisst aber auch: «Erreicht Gaetano das in der Schadenminderungsauflage von der IV als Zielgewicht bestimmte Gewicht, erfolgt eine Revision seiner IV-Rente», erklärt Armesto. Er könnte die Rente also verlieren, wenn er zu leicht bleibt – oder wenn er erfolgreich zunimmt. «Dann würde für ihn die Abklärungs-Odyssee wieder von Neuem beginnen.»

Er isst eigentlich schon viel

Davon lässt sich Cangeri nicht runterziehen – er selbst freut sich auf die Ernährungsberatung. Obwohl: «Leider konnte ich mein Gewicht trotz meiner hochkalorischen Diät bis jetzt nicht steigern. Ich möchte aber auch hier nicht aufgeben und kämpfe weiter», so Cangeri. «Auch hoffe ich sehr darauf, dass im Zentrum für seltene Erkrankungen in Basel eine Lösung für meine Beschwerden gefunden wird – sodass ich wieder ein einigermassen normales Leben führen kann.»

Wie viel Geld Cangeri tatsächlich zusteht, weiss er noch nicht. Sowieso werden ihm aber zuerst die Rückzahlungen an die Sozialhilfe abgezogen – und er muss seine Anwältin bezahlen. Dort sagt er aber: «Der Kampf hat sich gelohnt!»