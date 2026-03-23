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Fahrer hat Glück
McLaren kracht in Leibstadt AG gegen Baum – zu schnell unterwegs?

Der Fahrer eines McLaren verlor am Samstagnachmittag in Leibstadt AG die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Sein Beifahrer und er selbst blieben unverletzt. Am Sportwagen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.
Publiziert: 18:36 Uhr
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Der Wagen geriet von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.
Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Unfall: McLaren-Fahrer (32) prallt in Leibstadt AG gegen Baum
  • Überhöhte Geschwindigkeit als mögliche Ursache laut Kantonspolizei Aargau
  • Unfall um 17:30 Uhr, beide Insassen unverletzt, Auto schwer beschädigt
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Gina Grace ZurbrüggRedaktorin News

Der Fahrer eines McLaren (32) verlor am Samstagnachmittag in Leibstadt im Kanton Aargau die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Lenker und Beifahrer (33) blieben unverletzt. Der McLaren wurde dagegen erheblich beschädigt.

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Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Bahnhofstrasse. Der Fahrer war von der Hauptstrasse kommend auf der schmalen Nebenstrasse in Richtung Unterbernaustrasse unterwegs, als er die Kontrolle über das Auto verlor. Der Wagen geriet von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben, die nicht an die Strassen- und Witterungsverhältnisse angepasst war. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und den Fall der zuständigen Staatsanwaltschaft übergeben.

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