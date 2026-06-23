Nun herrscht traurige Gewissheit. Der fünfjährige Bub, der am Samstag bei einem Gummiboot-Unfall an der Reuss verschwunden war, ist tot. Drittpersonen fanden das Kind am Dienstagnachmittag in Merenschwand AG.

Janine Enderli Redaktorin News

Seit dem 20. Juni suchten Polizei, Feuerwehr und Freiwillige mit Hochdruck nach Aron B.* Der Fünfjährige verschwand am Samstag, nachdem er mit seinen Eltern und seiner Schwester (7) mit einem Schlauchboot auf der Reuss unterwegs gewesen war.

Nun ist klar: Der Bub ist tot. Das leblose Kind wurde am Dienstagnachmittag in der Gemeinde Merenschwand an der Reuss entdeckt. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage, dass ein totes Kind aufgefunden worden sei. Zum jetzigen Zeitpunkt würden alle Anzeichen darauf hindeuten, dass es sich bei dem Kind um Aron B. handelt.

Schlauchboot prallte mit Baum zusammen

Zuvor suchten zahlreiche Freiwillige nach dem Bub. Die Familie hatte sich verzweifelt an die Öffentlichkeit gewandt und alle Personen aufgerufen, die freiwillig bei der Suche helfen wollten.

Das Schlauchboot von Arons Familie prallte am Samstag kurz vor 14 Uhr bei Mühlau AG mit einem Baum zusammen und kenterte. Während sich die restliche Familie an Land retten konnte, kam für Aron jede Hilfe zu spät.

Freiwillige suchten am Dienstag die Reuss ab

Dutzende Freiwillige hatten sich am Dienstag in den sozialen Medien für eine Suchaktion verabredet und den Tag über die Reuss abgesucht, schildert ein Leserreporter vor Ort. «Es war ein Freiwilliger, der die Leiche entdeckt hat», sagt er.

Die Polizei sei mittlerweile mit mehreren Patrouillen aufgetaucht. Auch die Ambulanz sei vor Ort. «Der Fundort wurde abgesperrt.»

Der Leserreporter ist erleichtert, dass der Bub nun endlich gefunden wurde. Die Leiche selbst hat er nicht gesehen. Die Familie von Aron B. seien entfernte Bekannte von ihm. «Die Familie kann froh sein, dass er jetzt gefunden wurde.» Die Freiwilligen würden nun vor Ort gemeinsam trauern.

* Name geändert