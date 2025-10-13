Ein Autofahrer flüchtete in Würenlos vor einer Polizeikontrolle und verursachte einen schweren Unfall in Wettingen. Der Österreicher prallte mit seinem Opel in ein Geschäft, wobei er und zwei Mitfahrerinnen verletzt wurden.

1/2 Der Mann krachte auf der Flucht in das Geschäft. Foto: KAPO AARGAU

Darum gehts Autofahrer flüchtet vor Kontrolle und prallt in Wettingen in Einkaufsgeschäft

Lenker fuhr auf Gegenfahrbahn und verlor im Kreisel die Kontrolle

Drei Verletzte: 22-jähriger Österreicher, 26-jährige Beifahrerin und 65-jährige Serbin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Am Montag, kurz nach 1 Uhr, führte eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau auf dem Rastplatz Würenlos eine Verkehrskontrolle durch. Ein weisser Opel näherte sich der Kontrollstelle, verlangsamte zunächst die Fahrt, fuhr dann jedoch plötzlich über die Sperrfläche zurück auf die A1 in Richtung Bern. Der Lenker beschleunigte stark. Die Polizei nahm umgehend die Verfolgung auf.

Der Opel verliess die Autobahn bei der Ausfahrt Wettingen-Ost und fuhr in Richtung Wettingen weiter. Eine zweite Patrouille positionierte sich beim Kreisel am Zentrumsplatz. Kurz darauf näherte sich der Lenker von der Landstrasse her und war mit hoher Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn unterwegs.

Der Lenker (22) verlor im Kreisel die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr über die Mittelinsel und prallte gegen die Schaufensterscheibe eines Verkaufsgeschäfts. Das Auto kam im Innern des Ladens zum Stillstand.

«Ein Mann weinte und schrie»

Der Lenker, ein Österreicher sowie seine 26-jährige österreichische Beifahrerin erlitten mittelschwere Verletzungen. Eine 65-jährige Mitfahrerin aus Serbien erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen. Alle drei wurden mit Ambulanzen ins Spital gebracht.

Den Knall vom Unfall hörte ein Blick-Leser. «Zuerst dachte man, es seien Schüsse, doch es stellte sich heraus, dass es eine Verfolgungsjagd war», sagt er zu Blick. Er sei erschrocken aus dem Schlaf gerissen worden und habe aus dem Fenster geschaut. «Dabei habe ich gehört, wie ein Mann weinend schrie ‹Mach auf›».

Hintergründe der Flucht sind unklar

Durch die Kollision wurde das Verkaufsgeschäft stark beschädigt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Aufgrund eines Wasserleitungsbruchs rückte die Feuerwehr aus, zudem musste der Busbetrieb vorübergehend umgeleitet werden.

Der Führerausweis wurde dem Unfallverursacher vor Ort abgenommen. Die Hintergründe zur Flucht sind derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen.