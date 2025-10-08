Zürcher Polizei verhaftet Kokainschmuggler im Aargau

Die Kantonspolizei Zürich verhaftete am Dienstag im Aargau einen Drogenschmuggler. In seinem Auto befanden sich über drei Kilo Kokain. (Symbolbild).
Foto: URS FLUEELER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Ermittlungen hätten zuvor ergeben, dass der 44-jährige Schweizer das Kokain in die Schweiz schmuggeln sollte, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Die Drogen seien professionell im Auto versteckt gewesen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt.