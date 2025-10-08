DE
Kriminalität
Zürcher Polizei verhaftet Kokainschmuggler im Aargau

Die Zürcher Kantonspolizei hat am Dienstag in Oberentfelden AG einen Kokainschmuggler verhaftet. In seinem Auto fanden die Beamten über drei Kilo Kokain.
Die Kantonspolizei Zürich verhaftete am Dienstag im Aargau einen Drogenschmuggler. In seinem Auto befanden sich über drei Kilo Kokain. (Symbolbild).
Foto: URS FLUEELER
Keystone-SDA

Ermittlungen hätten zuvor ergeben, dass der 44-jährige Schweizer das Kokain in die Schweiz schmuggeln sollte, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Die Drogen seien professionell im Auto versteckt gewesen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt.

