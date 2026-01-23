Darum gehts
- 51-jähriger Mann am 23. Januar 2026 in Bremgarten angegriffen
- Unbekannte sprühten Pfefferspray, schlugen mit Gegenstand und flohen ohne Beute
- Opfer erlitt Knochenbrüche an Arm und Bein sowie Kopfverletzungen
Von der Tiefgarage seines Hauses in der Birrenbergstrasse in Bremgarten trat ein Mann (51) kurz nach sieben Uhr am Freitag ins Freie, wo sein Auto stand. Dort wurde er von einem Unbekannten angesprochen und unvermittelt mit Pfefferspray besprüht. Ein zweiter kam hinzu und schlug mit einem Gegenstand auf das Opfer ein. Danach verschwanden die beiden ohne Beute.
Der 51-Jährige schrie um Hilfe und vermochte selbst die Polizei zu alarmieren. Diese fand ihn erheblich verletzt vor und forderte eine Ambulanz an. Diese brachte ihn mit Knochenbrüchen am Bein und am Arm sowie Kopfverletzungen ins Spital.
Er sprach Deutsch
Inzwischen hatten etliche Patrouillen die Fahndung aufgenommen. Die beiden Täter blieben jedoch verschwunden. Es handelt sich dabei einerseits um einen etwa 170 cm grossen, hellhäutigen Mann von schlanker Statur und dunkelblonden Haaren.
Er sprach Deutsch. Er trug eine dunkle Hose und eine beige Jacke. Sein Komplize ist 185 bis 190 cm gross, dunkelhäutig und schlank. Er trug eine Mütze und war dunkel gekleidet.
In einer früheren Version hiess es, der mutmassliche Täter habe Deutsch mit Akzent gesprochen. Diese Darstellung hat die Kantonspolizei Aargau mittlerweile korrigiert.