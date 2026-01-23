Am frühen Freitagmorgen wurde ein 51-Jähriger auf einem Parkplatz mit Pfefferspray attackiert und schwer verletzt. Die Täter entkamen, die Polizei sucht Augenzeugen.

Männer lauern Opfer auf und brechen ihm mehrere Knochen

Männer lauern Opfer auf und brechen ihm mehrere Knochen

Darum gehts 51-jähriger Mann am 23. Januar 2026 in Bremgarten angegriffen

Unbekannte sprühten Pfefferspray, schlugen mit Gegenstand und flohen ohne Beute

Opfer erlitt Knochenbrüche an Arm und Bein sowie Kopfverletzungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Von der Tiefgarage seines Hauses in der Birrenbergstrasse in Bremgarten trat ein Mann (51) kurz nach sieben Uhr am Freitag ins Freie, wo sein Auto stand. Dort wurde er von einem Unbekannten angesprochen und unvermittelt mit Pfefferspray besprüht. Ein zweiter kam hinzu und schlug mit einem Gegenstand auf das Opfer ein. Danach verschwanden die beiden ohne Beute.

Der 51-Jährige schrie um Hilfe und vermochte selbst die Polizei zu alarmieren. Diese fand ihn erheblich verletzt vor und forderte eine Ambulanz an. Diese brachte ihn mit Knochenbrüchen am Bein und am Arm sowie Kopfverletzungen ins Spital.

Er sprach Deutsch

Inzwischen hatten etliche Patrouillen die Fahndung aufgenommen. Die beiden Täter blieben jedoch verschwunden. Es handelt sich dabei einerseits um einen etwa 170 cm grossen, hellhäutigen Mann von schlanker Statur und dunkelblonden Haaren.

Er sprach Deutsch. Er trug eine dunkle Hose und eine beige Jacke. Sein Komplize ist 185 bis 190 cm gross, dunkelhäutig und schlank. Er trug eine Mütze und war dunkel gekleidet.

In einer früheren Version hiess es, der mutmassliche Täter habe Deutsch mit Akzent gesprochen. Diese Darstellung hat die Kantonspolizei Aargau mittlerweile korrigiert.