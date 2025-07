Brand in Gipf-Oberfrick AG Restaurant «Adler» wird Raub der Flammen

In Gipf-Oberfrick im Aargauer Fricktal ist am späten Freitagabend ein das Restaurant «Adler» gebrannt. Zwei Menschen konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Trotz Grosseinsatz der Feuerwehr entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken.

Publiziert: vor 20 Minuten | Aktualisiert: vor 19 Minuten