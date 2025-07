In Baden ist ein Gefangener bei einem Transport geflohen. Der 23-jährige Albaner trug Handschellen und konnte trotz sofortiger Fahndung nicht gefasst werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Geflüchtet: Dieser Häftling konnte vor dem Gefangenentransport abhauen. Foto: KAPO AG

Johannes Hillig Redaktor News

Kurz vor 9 Uhr ist ein Häftling am Donnerstag in Baden AG geflüchtet. Der Albaner (23) konnte, kurz vor dem Einstieg in ein Gefangenenfahrzeug, abhauen.

Der Gesuchte trug laut Polizei eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit weiss gemusterten Ärmeln und weisse Schuhe. Zudem trug er zum Fluchtzeitpunkt Handschellen.

Trotz sofort eingeleiteter Grossfahndung unter Einsatz mehrerer Diensthunde, konnte der Häftling bis dato nicht aufgefunden werden. Es liegen keine Hinweise auf eine Gefahr für die Öffentlichkeit vor.