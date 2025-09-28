DE
Mehrmals zu Boden geworfen
Stier attackiert Bauer in Graubünden und verletzt ihn

In Tschappina GR wurde ein Bauer von einem Stier angegriffen und verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, als der Mann mit seinem Sohn Tiere in den Stall führte. Der Verletzte wurde per Helikopter ins Kantonsspital Graubünden gebracht.
In Tschappina GR hat ein Stier einen Bauern angegriffen.
Foto: Kantonspolizei Graubünden.

Darum gehts

  • Bauer in Tschappina GR von Stier angegriffen und verletzt
  • Sohn brachte den verletzten Vater in Sicherheit nach Angriff
  • Der Angriff ereignete sich am Samstag um 10.30 Uhr
In Tschappina GR hat am Samstag ein Stier einen Bauern angegriffen. Der Mann wurde dabei verletzt. Der Bauer und sein Sohn hätten am Samstag um 10.30 Uhr ein Rind und ein Kalb in den Stall geführt, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag in einer Mitteilung. Unerwartet habe der nachfolgende Stier den Bauern mehrmals angegriffen und ihn zu Boden geworfen. 

Der Verletzte sei von seinem Sohn in Sicherheit gebracht worden. Der Bauer wurde mit einem Rettungshelikopter ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen, wie es weiter hiess.

      Meistgelesen