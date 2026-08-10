Am Sonntagnachmittag ist es auf der Nationalstrasse N28 zu einer Frontalkollision gekommen. Zwei Personen verloren dabei ihr Leben, drei weitere Personen wurden verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tödlicher Verkehrsunfall auf Nationalstrasse N28 bei Schiers GR

Zwei Personen aus Italien sind tot

Schweizer Familie hatte Glück

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, fuhr ein Auto mit Schweizer Kontrollschildern von Davos GR kommend in Richtung Landquart GR. Auf der langen Geraden zwischen Schiers und Grüsch geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Wagen mit italienischen Kontrollschildern.

Durch die Wucht der Kollision wurde dieser angehoben und auf die Leitplanke zwischen Fahrbahn und Bahntrassee geschleudert. Dort kam das Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der italienische Mann am Steuer und eine Mitfahrerin erlitten tödliche Verletzungen. Eine weitere Mitfahrerin wurde schwer verletzt.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Im Schweizer Auto wurden der Fahrer, eine Frau und ein Kind leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch verschiedene Rettungskräfte medizinisch versorgt und in Spitäler gebracht, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. Zahlreiche Ersthelfer leisteten vor dem Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Nationalstrasse N28 war während rund viereinhalb Stunden gesperrt. Der gesamte Verkehr wurde über die Chlusstrasse umgeleitet.

Aufgrund des Ausmasses der Frontalkollision standen zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz. Vor Ort waren zwei Rettungswagen der Rettung Chur, ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Schiers sowie ein Rettungswagen der Rettung St. Gallen. Zudem standen zwei Helikopter der Rega und ein Helikopter der Alpine Air Ambulance im Einsatz.

Weiter standen dreizehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Mittelprättigau, Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden, ein Spezialist der Rhätischen Bahn (RhB), eine Abschleppfirma sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Graubünden im Einsatz. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden klärt die Kantonspolizei die Unfallursache ab.