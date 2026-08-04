Junge Wanderer treffen auf Herdenschutzhunde – Spital

Zwei Junge Wanderer aus Deutschland sind am Montag im Val Sumvitg auf Herdenschutzhunde getroffen. Die beiden Männer mussten anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Montagnachmittag ist es im Val Sumvitg im Kanton Graubünden zu einem Zwischenfall zwischen zwei Wanderern und Herdenschutzhunden gekommen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Sie wurden daraufhin mit der Rega zur Kontrolle ins Spital geflogen. Was war geschehen?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Wanderer aus Deutschland, zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren, vor der Fuorcla da Cavel talwärts in Richtung Run Sut unterwegs. Auf ihrer Route begegneten sie zwei Herdenschutzhunden – es kam zu einem Konflikt. Ein Wanderer rutschte rund zehn Meter einen Abhang hinunter. Daraufhin erlitt er leichte Verletzungen. Der zweite Wanderer wurde bei dem Zwischenfall ebenfalls leicht verletzt. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar.

Mit Rega ins Spital

Gemäss Kantonspolizei flog eine Crew der Rega die beiden Wanderer mit Unterstützung eines Rettungsspezialisten Helikopter (RSH) des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) zur Kontrolle ins Spital nach Ilanz GR. Die genauen Umstände des Vorfalls klärt die Kantonspolizei Graubünden nun mit dem Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit ab.

Herdenschutz Schweiz gibt auf seiner Homepage klare Verhaltensempfehlungen für solche Fälle. So reagierst du richtig, wenn du beim Wandern auf Herdenschutzhunde triffst: