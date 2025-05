Situation in Blatten VS «Werden zurückkehren ins Dorf, die Natur sagt, wann»

Der Berg ob Blatten VS ist am Sonntagmorgen weiterhin instabil gewesen und der Gletscher bewegte sich weiter Richtung Tal. Am Sonntagnachmittag informiert der regionale Führungsstab (RFS) erneut.

Publiziert: 15:40 Uhr | Aktualisiert: vor 10 Minuten