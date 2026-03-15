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Der Winter feiert ein Comeback
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Hier hat es besonders viel geschneit

Am Wochenende hat es in einigen Teilen der Schweiz besonders kräftig geschneit. Blick zeigt die eindrucksvollsten Leserbilder vom Schnee.
Publiziert: vor 55 Minuten
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Im Gebiet Tschuggen-Belalp hat es am Wochenende besonders kräftig geschneit.
Foto: Leserreporter
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Alexander TerweyStv. Teamlead News-Desk

Am Samstag wurden massive Schneefälle für die Nacht auf Sonntag vorhergesagt. Von bis zu 90 Zentimetern Neuschnee war die Rede. In elf Kantonen galt die Warnstufe 3 von 5. Sogar vor Lawinen wurde gewarnt.

In einigen Regionen fielen die Schneeflocken schliesslich doch nicht so zahlreich wie befürchtet. In anderen erlebten die Menschen am Sonntagmorgen aber ein weisses Wunder.

Viel Schnee in einigen Regionen

Ein Blick-Leser meldete sich aus Tschuggen-Belalp. Rund 50 Zentimeter Neuschnee seien in dem Gebiet gefallen. Bilder zeigen haufenweise Schnee, verschneite Treppenaufgänge und schneebedeckte Strassen. «Jetzt kommt dann noch die Sonne», so der Leser. Immerhin.

Ein anderer Leser meldete sich vom Bergrestaurant Fluhalp in Zermatt VS. Schnee, so weit das Auge reicht.

Der Bergrestaurant Fluhalp ist regelrecht in Schnee gehüllt.
Foto: Leserreporter

Auch andere Regionen im Wallis sind betroffen. So hat es in Greich und in Grächen geschneit. In Grächen lässt sich immerhin die Sonne am Sonntag blicken.

Schnee auch im Tessin

Und auch in der Sonnenstube der Schweiz wurden die Menschen eingeschneit. Ein Blick-Leser meldete sich am Sonntagmorgen aus dem verschneiten Sonogno in Verzasca TI. «Schnee bis fast ganz runter in der Sonnenstube.»

Lawinengefahr nimmt zu

Gemäss Meteo News gab es in der Nacht auf Sonntag vor allem südlich des Alpenkamms viel Neuschnee – teils sogar mehr als einen Meter. In den Alpentälern fiel weniger Schnee, hier vor allem im Berner Oberland, Urnerland, Glarnerland und Sarganserland. Auch im Flachland gabs etwas Schnee in der Zentralschweiz.

Infolge der starken Schneefälle hat laut den Meteorologen die Lawinengefahr deutlich zugenommen, insbesondere am Alpensüdhang und am nördlich angrenzenden Alpenkamm (Stufe 4 von 5). «Bei Stufe 4 sind dabei viele spontane Lawinen zu erwarten», heisst es im Blog von Meteo News. «Diese können in tiefen Schichten anreissen und teilweise sehr gross werden.»

Hat es auch in deiner Region geschneit? Dann melde dich schriftlich per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch und sende uns deine Bilder und Videos.

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