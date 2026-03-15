Am Wochenende hat es in einigen Teilen der Schweiz besonders kräftig geschneit. Blick zeigt die eindrucksvollsten Leserbilder vom Schnee.

Hier hat es besonders viel geschneit

Hier hat es besonders viel geschneit

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Samstag wurden massive Schneefälle für die Nacht auf Sonntag vorhergesagt. Von bis zu 90 Zentimetern Neuschnee war die Rede. In elf Kantonen galt die Warnstufe 3 von 5. Sogar vor Lawinen wurde gewarnt.

In einigen Regionen fielen die Schneeflocken schliesslich doch nicht so zahlreich wie befürchtet. In anderen erlebten die Menschen am Sonntagmorgen aber ein weisses Wunder.

Viel Schnee in einigen Regionen

Ein Blick-Leser meldete sich aus Tschuggen-Belalp. Rund 50 Zentimeter Neuschnee seien in dem Gebiet gefallen. Bilder zeigen haufenweise Schnee, verschneite Treppenaufgänge und schneebedeckte Strassen. «Jetzt kommt dann noch die Sonne», so der Leser. Immerhin.

Ein anderer Leser meldete sich vom Bergrestaurant Fluhalp in Zermatt VS. Schnee, so weit das Auge reicht.

Auch andere Regionen im Wallis sind betroffen. So hat es in Greich und in Grächen geschneit. In Grächen lässt sich immerhin die Sonne am Sonntag blicken.

Schnee auch im Tessin

Und auch in der Sonnenstube der Schweiz wurden die Menschen eingeschneit. Ein Blick-Leser meldete sich am Sonntagmorgen aus dem verschneiten Sonogno in Verzasca TI. «Schnee bis fast ganz runter in der Sonnenstube.»

Lawinengefahr nimmt zu

Gemäss Meteo News gab es in der Nacht auf Sonntag vor allem südlich des Alpenkamms viel Neuschnee – teils sogar mehr als einen Meter. In den Alpentälern fiel weniger Schnee, hier vor allem im Berner Oberland, Urnerland, Glarnerland und Sarganserland. Auch im Flachland gabs etwas Schnee in der Zentralschweiz.

Infolge der starken Schneefälle hat laut den Meteorologen die Lawinengefahr deutlich zugenommen, insbesondere am Alpensüdhang und am nördlich angrenzenden Alpenkamm (Stufe 4 von 5). «Bei Stufe 4 sind dabei viele spontane Lawinen zu erwarten», heisst es im Blog von Meteo News. «Diese können in tiefen Schichten anreissen und teilweise sehr gross werden.»

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