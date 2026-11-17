Die sogenannten Leoniden erreichen am Dienstag und Mittwoch ihren Höhepunkt. Für Schweizer gibt es aber einen Haken.

Darum gehts Leoniden sind Meteorenströme

Höhepunkt ist am Dienstag und Mittwoch, sichtbar bis 30.11.

Wolken und Sturm dämpfen Sicht in der Schweiz

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Aktuell ist weltweit Leonidensaison. Zwischen dem 6. und 30. November können daher vermehrt Sternschnuppen gesichtet werden. Ihren Höhepunkt erreichen die Meteorenströme am Dienstag und Mittwoch. Blick erklärt das Phänomen.

1. Was sind Leoniden?

Wie bei den bekannteren Perseiden handelt es sich bei den Leoniden um einen Meteorstrom. Wie die Fachzeitschrift «Geo» berichtet, stammen diese von dem Kometen Tempel-Tuttle ab. Einmal im Jahr, zwischen dem 6. und 30. November, kreuzt sich die Erdumlaufbahn mit der Staubspur des Kometen und die Teilchen treffen mit etwa 70 Kilometern pro Sekunde auf die Atmosphäre – sobald sie diese durchdringen, verglühen sie. Ihren Namen tragen die Leoniden, weil die Sternschnuppen scheinbar aus dem Sternbild des Löwen entspringen.

2. Wo kann man die Leoniden am besten sehen?

Für die Leoniden eignet sich insbesondere die zweite Nachthälfte zur Beobachtung, wenn ihr Radiant (der Löwe) bereits aufgegangen ist. Als Aussichtspunkte sind Orte geeignet, die nicht von Strassenlaternen oder Gebäuden künstlich erhellt werden. Ein Fernglas oder Teleskop wird für die Sternschnuppen nicht benötigt.

Der grosse Dämpfer in diesem Jahr: Das Wetter spielt nicht mit. «Sowohl heute als auch morgen ist das Wetter unbeständig», sagt Roger Perret von Meteo News zu Blick. Der Himmel sei mit wenigen Lücken durchgehend bewölkt. «Die Chancen sind nicht gut, etwas zu sehen.» In einigen Regionen wäre es zudem gefährlich: Der Bund hat für mehrere Regionen eine Sturmwarnung herausgegeben. Damit fällt zumindest der Höhepunkt der Leoniden ins Wasser.

3. Was macht die Leoniden so besonders?

Die Leoniden sind für besonders helle Sternschnuppen bekannt, die oftmals lange Leuchtspuren hinterlassen. Laut dem Wissenschaftsportal Spektrum erwarten Astronomen in diesem Jahr keine allzu hohe Sternschnuppenaktivität. Selbst unter optimalen Bedingungen ist nur mit ungefähr 15 Meteoren pro Stunde zu rechnen.

Das ist jedoch nicht immer so: Alle 33 Jahre, wenn der Komet Tempel-Tuttle der Sonne auf seiner Umlaufbahn am nächsten kommt, ist seine Staubspur im Anschluss sehr dicht. In diesen Jahren können sich während des Höhepunkts der Leonidensaison bis zu 1000 Sternschnuppen pro Stunde zeigen. Ein solcher Sternschnuppensturm könnte das nächste Mal im Jahr 2031 auftreten.