Wo auf der Welt gibt es die schönsten Eislaufbahnen? Genau dieser Frage hat sich eine Studie gewidmet. Keine hochwissenschaftliche Untersuchung, natürlich. Aber: Die Schweiz ist unter den Top 5.

Top-10-Liste enthält Eisbahnen aus Deutschland, Österreich, Australien und USA

Johannes Hillig

Die Hoffnungen auf weisse Weihnachten dieses Jahr sind dahingeschmolzen. Grüne Wiesen statt weisse Schneelandschaften. Sei es drum! Zum Glück gibt es für die Winterstimmung die Möglichkeit, auf Eisbahnen Schlittschuh zu laufen. In Zürich gibt es zum Beispiel die Dolderbahn oder in Bern ist es sogar auf dem Bundesplatz möglich.

Wo aber stehen die schönsten Eisbahnen der Welt. Genau das hat sich das Hotelunternehmen Premier Inn gefragt. Damit eine solche wichtige Frage auch ordnungsgemäss beantwortet werden kann, wurde eine Studie in Auftrag gegeben. Wie aber herausfinden, welche Bahn jetzt schöner ist als die andere?

Platz 1 mit weitem Abstand zur Konkurrenz

Für die Untersuchung wurde erstmal eine Liste von 65 Eisbahnen weltweit erstellt. «Dazu wurde bei einer Stichprobe 200 Personen eine Reihe von Bildern der verschiedenen Eisbahnen gezeigt. Mithilfe einer Blickverfolgungssoftware wurde die durchschnittliche Zeit bis zur ersten Fixation (durchschnittliche Zeit bis zur ersten Blickfixation) und die durchschnittliche Betrachtungsdauer der Bilder erfasst», heisst es auf der Seite von Premier Inn zur Methodik der Studie. Anschliessend wurden diese Werte in ein Punktesystem umgerechnet. Die Höchstpunktzahl wurde bei 100 angesetzt.

Und so ergab sich ein Ranking zu den ausfälligsten und damit schönsten Eisbahnen der Welt. Mit dem Ergebnis: Auf Platz 1 landet mit grossem Abstand die Eisbahn «Kö on Ice» in der deutschen Stadt Düsseldorf mit einer Punktzahl von 89,7.

Das sind die letzten Plätze

Der Wiener Eistraum in der Hauptstadt Österreichs erreichte «nur» 79,1 Punkte. Dahinter befindet sich die George Street Eisbahn (72,9 Punkte) in Edinburgh, Schottland. Auf Platz 4 landet eine Eisbahn aus der Schweiz. Und zwar der Natureisplatz Chesa al Parc (72,8 Punkte) in St. Moritz GR. Das war es dann aber leider schon mit Eisbahnen aus der Schweiz. Die Bündner Eisbahn ist noch mal unter den schönsten Eisbahnen Europas gelistet, ebenfalls auf Platz 4.

Auf den letzten Plätzen der weltweit schönsten Eisbahnen landeten übrigens die Eisbahn von Castel Sant'Angelo (50,1 Punkte) in Rom, Italien, und die Eisbahn Darling Harbour (49,8 Punkte) in Sydney, Australien.

Hier die Top 10 der weltweit schönsten Eisbahnen in der Übersicht:

Kö auf der Eisbahn – Düsseldorf, Deutschland, Wertung: 89,7 Wiener Eistraum – Wien, Österreich, Wertung: 79,1 George Street Eisbahn mit Emirates – Edinburgh, Vereinigtes Königreich, Wertung: 72,9 Chesa al Parc Natureisbahn – St. Moritz, Schweiz, Wertung: 72,8 Heinzels Wintermärchen Eisbahn – Köln, Deutschland, Wertung: 72,0 Bondi Festival Eisbahn – Sydney, Australien, Wertung: 72,0 Eisbahn im Grand Hyatt Seoul – Seoul, Südkorea, Wertung: 71,7 Eisbahn im Royal Pavilion – Brighton, Vereinigtes Königreich, Wertung: 71,2 UPMC-Eisbahn im PPG Place – Pittsburgh, USA, Wertung: 70,9 GATE M Dream Center Eisbahn – Shanghai, China, Wertung: 70,4