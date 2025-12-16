Weisse Weihnachten gelten als Inbegriff der Festtage. Doch wann spricht die Meteorologie überhaupt davon? Wie entsteht Schnee, wann bleibt er liegen und wo in der Schweiz ist er an Weihnachten fast garantiert? Host Sina Albisetti spricht mit Meteorologe Thomas Kleiber.

Sina Albisetti Host & Production Lead Video & Journalistin

Weihnachten steht vor der Türe und wie alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Gibt es in diesem Jahr weisse Weihnachten? Welche meteorologischen Bedingungen müssen dafür überhaupt herrschen? Und wie entsteht Schnee generell, wann bleibt er haften und welche Regionen der Schweiz dürfen sich immer auf weisse Weihnachten freuen?

Diese und weitere Fragen klärt Host Sina Albisetti mit dem Meteorologen Thomas Kleiber.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht. Mehr zu «Scientainment»