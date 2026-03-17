Phishing-Mails, Fake-Shops und manipulierte QR-Codes gehören zu den gängigen Formen, Menschen abzuzocken. Immer wieder feiern jedoch auch offline altbekannte Tricks der Kriminellen ein Comeback. In Deutschland warnt die Polizei aktuell vor dem «Wassertrick».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kriminelle nutzen «Wassertrick», um in Wohnungen einzudringen, warnen Behörden.

Täter geben sich als Wasserwerke aus und täuschen Rohrbruch vor.

Polizei Berlin und Brandenburg verzeichnen steigende Fälle dieser Masche. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Betrüger nutzen vielfältige Maschen, um ihre Opfer zu täuschen und Geld zu erbeuten. In Deutschland ist nun statt einer Online- mal wieder eine Offline-Betrugsmasche auf dem Vormarsch. Die Polizei warnt laut dem rbb, Rundfunk Berlin-Brandenburg, vor dem sogenannten «Wassertrick».

Diese Masche funktioniert so: Kriminelle geben sich an der Haustür als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Sie erzählen ihrem Opfer, dass es einen Rohrbruch oder einen Schaden gegeben habe. Dadurch wollen sie sich Zugang zur Wohnung verschaffen. Meistens sind die Täter zu zweit unterwegs. Einer lenkt ab, der andere durchsucht das Hab und Gut der Opfer.

Diebe klauen Wertsachen

Im Inneren lenken sie die Bewohnerschaft ab, indem sie verschiedene Aufträge erteilen. Zur selben Zeit durchsuchen sie die Wohnung nach Wertsachen. Dabei lassen sie wertvolle Gegenstände wie Schmuck, Bargeld oder teure Geräte mitgehen. Entkommen die Täter mit der Beute, handelt es sich um einen Diebstahl.

Im brandenburgischen Eisenhüttenstadt sucht die Polizei wegen einer solchen seit Sonntag zwei Tatverdächtige. Die Beamten gehen davon aus, dass sie Teil einer grösseren Tätergruppe sind.

Wie ist die Lage in der Schweiz?

Doch nicht nur mit Wasser wird vorgetäuscht: Anfang Februar warnte die Berner Kantonspolizei vor falschen Handwerkern. In vier Fällen gelang es der unbekannten Täterschaft, Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld zu erbeuten. Auf Anfrage erklärt Mediensprecher Philipp Gasser, dass es zwar aktuell keinen aussergewöhnlichen Anstieg bei solchen Taten gebe, es aber immer wieder zu Fällen komme.

Im Kanton Zürich ist es in dieser Hinsicht noch ruhig: «In den vergangenen Wochen sind uns keine Diebstähle gemeldet worden, bei denen die Täterschaft angegeben hatte, vom Wasserwerk zu sein», erklärt Mediensprecher Alexander Renner auf Anfrage.

Laut der Luzerner Polizei ist dieses Phänomen nicht neu in der Schweiz. «Im Kanton Luzern treten derartige Fälle jedoch, wenn überhaupt, nur äusserst selten auf», betont Mediensprecher Urs Wigger.

Allgemein rät die Polizei, folgende Hinweise zu beachten: