Darum gehts
- Falsche Handwerker täuschen Bewohner in Bern und Umgebung, stehlen Wertgegenstände
- Die Täter nutzen Ablenkung und unverschlossene Türen für ihre Taten
- In vier Fällen wurden Schmuck und Bargeld gestohlen
In den vergangenen Tagen sind bei der Kantonspolizei Bern mehrere Meldungen zu «falschen Handwerkerinnen und Handwerkern» in den Regionen Mittelland-Emmental-Oberaargau und Bern eingegangen. In vier Fällen gelang es den unbekannten Tätern, Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld zu erbeuten.
«Die Täter gingen dabei immer nach einem ähnlichen Schema vor», schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung. Eine Person meldet sich vor Ort bei einem Wohndomizil und gibt sich beispielsweise als Vertretung einer Verwaltung, eines Handwerkbetriebs oder eines Energieunternehmens aus.
Unter dem Vorwand, in einem bestimmten Teil der Liegenschaft eine Kontrolle durchführen zu müssen, wird die angebliche Vertreterin oder Vertreter in die entsprechenden Räume geführt. Während die Bewohner durch Gespräche abgelenkt werden, verschafft sich eine Mittäterschaft über die unverschlossene Haustür Zugang in die Liegenschaft und entwendet Wertgegenstände. Oft wird der Diebstahl von den Geschädigten erst später bemerkt.
Die Kantonspolizei Bern hat diese Verhaltenstipps zu falschen Handwerkern veröffentlicht:
- Lass keine fremden Personen unangemeldet
in deine Wohnung und lasse dich auch nicht dazu drängen.
- Benütze die Gegensprechanlage oder kommuniziere
über ein Fenster mit unbekannten Personen.
- Frag nach einem Ausweis und schaue diesen genau
an.
- Kontaktiere die Hausverwaltung oder die entsprechende Behörde und erkundige dich über die Personen und Richtigkeit des Auftrags. Lass die Personen im Aussenbereich warten und schliess die Türe währenddessen ab.
- Falls du ein mulmiges Gefühl hast, vereinbare einen späteren Termin und ziehe eine Vertrauensperson hinzu.
- Sprich das Thema in der Nachbarschaft an und biete älteren Nachbarinnen und Nachbarn allenfalls an, dass sie dich bei Unsicherheiten kontaktieren dürfen.
- Verdächtige Beobachtungen kannst du an die Kantonspolizei Bern via den Notrufnummern 112 oder 117 melden.
