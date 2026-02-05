Mehrere Betrugsfälle mit falschen Handwerkern wurden der Polizei im Kanton Bern gemeldet. Die Täter täuschen Kontrollen vor, lenken Bewohner ab und stehlen Wertgegenstände. Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht.

Darum gehts Falsche Handwerker täuschen Bewohner in Bern und Umgebung, stehlen Wertgegenstände

Die Täter nutzen Ablenkung und unverschlossene Türen für ihre Taten

In vier Fällen wurden Schmuck und Bargeld gestohlen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

In den vergangenen Tagen sind bei der Kantonspolizei Bern mehrere Meldungen zu «falschen Handwerkerinnen und Handwerkern» in den Regionen Mittelland-Emmental-Oberaargau und Bern eingegangen. In vier Fällen gelang es den unbekannten Tätern, Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld zu erbeuten.

«Die Täter gingen dabei immer nach einem ähnlichen Schema vor», schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung. Eine Person meldet sich vor Ort bei einem Wohndomizil und gibt sich beispielsweise als Vertretung einer Verwaltung, eines Handwerkbetriebs oder eines Energieunternehmens aus.

Unter dem Vorwand, in einem bestimmten Teil der Liegenschaft eine Kontrolle durchführen zu müssen, wird die angebliche Vertreterin oder Vertreter in die entsprechenden Räume geführt. Während die Bewohner durch Gespräche abgelenkt werden, verschafft sich eine Mittäterschaft über die unverschlossene Haustür Zugang in die Liegenschaft und entwendet Wertgegenstände. Oft wird der Diebstahl von den Geschädigten erst später bemerkt.