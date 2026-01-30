Im neusten Film zeigt das «Izzy Projects»-Team rund um Cedric Schild die Geschichte von zwei Schweizern, die Promi-Scammern zum Opfer fielen. Der Kriminologe Olivier Beaudet-Labrecque forschte selbst vor Ort in der Elfenbeinküste und erklärt, wie die Betrüger arbeiten.

Darum gehts Betrüger aus Nigeria inszenieren falsches Abba-Konzert in Davos

Westafrikaner nutzen KI-Tools für die gezielte Täuschung

Promi-Scam betrifft weltweit reiche Länder, Schweiz besonders attraktiv Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Pascal Scheiber Reporter Gesellschaft

Ein Abba-Konzert in Davos GR? Über 40 Jahre nach dem letzten Auftritt lässt diese Vorstellung Fans der schwedischen Band schwärmen – und zahlen. Doch es handelt sich um falsche Vorstellungen und Hoffnungen. Suggeriert werden sie nicht von Abbas Agnetha, Björn, Benny oder Anni-Frid, sondern von kriminellen Betrügern in Nigeria.

Diese Abzockmasche – genannt «Promi Scam» – gleicht im Grundsatz Betrugsformen wie etwa dem «Romance Scam». Und: Es gibt viel mehr Fälle, als man denkt, sagt Kriminologe Olivier Beaudet-Labrecque zu Blick. Der Neuenburger forscht zu Cyberkriminalität und Betrugsmaschen. Er besuchte die Promi-Scammer gar in Westafrika – genauer gesagt an der Elfenbeinküste – und schaute ihnen über die Schulter.

«Diese Betrügereien sind weltweit verbreitet, reiche Länder wie die Schweiz sind besonders attraktiv», erklärt der Kriminologe. Das Ziel der Abzocker: kein «Mamma Mia»-Konzert im Bündner Landwassertal, sondern Geld.

Die beiden Schweizer Opfer René und Raimund realisierten den Betrug zunächst nicht. Bis Izzy-Journalist Cedric Schild und sein Team die beiden Herren mit ihren Recherchen konfrontierten und über die Masche aufklärten. In seinem neusten Film «Die Promi-Scammer» deckt das Izzy-Team das Vorgehen der afrikanischen Betrüger auf und zeigt die Konsequenzen in der Schweiz auf. (LINK Izzy-FILM)

Scam mit «iTunes»-Gutscheinen

Im Fall der beiden Bündner lief die Masche so ab: Über Jahre hinweg gaben sich westafrikanische Betrüger mit gefälschten Profilen als Abba-Sängerin Agnetha Fältskog (75) und ihre Manager aus. Die Betrüger stellten im Namen der schwedischen Kultband ein von Fans lang ersehntes Livekonzert in Aussicht und damit florierende Ticketkassen. Die beiden Bündner sollten mittels iTunes-Gutscheinen vorab Geld schicken. Damit sollten sie die angeblichen Kosten für die Vorbereitungen und Treffen mit den Bandmitgliedern finanzieren.

In der Hoffnung auf einen Konzert-Coup zahlten René und sein Companion Raimund nichtsahnend Geld nach Westafrika. Sie holten den Stadionvermieter, Eventmanager und Konzerttechniker ins Boot, starteten mit der Planung. Dass sie auf eine bekannte Betrugsmasche hereingefallen waren, realisierten sie damals noch nicht. Doch: Bereits vor Jahren warnte Abba vor solchen Betrügern.

Das Vorgehen der Scammer? «Sehr individuell», erklärt Beaudet-Labrecque. «Sie picken sich anfällige Menschen im Netz heraus und passen sich den Opfern an.» Sprachlich und emotional. Wenn jemand offensichtlich Fan einer bekannten Person ist, biete das den Betrügern einen «wunden Punkt» und sie können mit den Emotionen ihrer Opfer spielen.

Abzocker mit Hochschulabschluss

Über Jahre waren die westafrikanischen Länder Ghana, Nigeria, Benin oder Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) ein Hotspot dieser Betrügereien. Ein Grund: Die Sprache in den Ländern vereinfachte die Kommunikation – beispielsweise auf Französisch oder Englisch – mit den Opfern, so der Westschweizer Forscher. Auch das Izzy-Team stand mit Betrügern aus Nigeria in Kontakt.

«Jungen Männern mit Uni-Abschluss bietet diese kriminelle Schiene in ihren wirtschaftlich instabilen Ländern mehr Perspektive und Einkommen», sagt Beaudet-Labrecque.

Vor Ort konnte der Experte selbst sehen, wie die Abzocker arbeiten: «Internetcafés dienen als Büro und Labor für die selbständig arbeitenden Männer.» Wenn Frauen aktiv seien, dann meist in einer «helfenden» Rolle – so etwa wenn eine weibliche Stimme benötigt werde, so der Forscher.

Schule bringt ihnen alles bei

In informellen Schulen für Cyberkriminelle, sogenannten «Hustle Kingdoms» (auf Deutsch: Königreich der Abzocke), lernen sie die Betrugsmaschen von Grund auf. Das heisst: Welche Geschichten sie potenziellen Opfern vorgaukeln sollten, welche Werkzeuge sie zur Fälschung von Inhalten nutzen können und mit welchen Instrumenten sie daraus Profit schlagen können. Alles mit dem Ziel, dass früher oder später Geld fliesst.

Die Izzy-Recherche zeigt: Die Betrüger fälschten mit Tools basierend auf künstlicher Intelligenz (KI) Fotos, Videos und Sprachnachrichten – auch Deepfakes genannt. Dabei fütterten sie die KI mit öffentlich verfügbaren Inhalten, trainierten sie auf die Stimme von Abba-Sängerin Agnetha Fältskog und generierten Manipulationsfutter. Das erweckte bei den Bündner Herren René und Raimund das Gefühl, dass Agnetha direkt mit ihnen sprach.

Die Betrüger-Fabriken

Den Kriminologen Beaudet-Labrecque überrascht das nicht: «Nicht nur die Abba-Mitglieder werden kriminell ausgenutzt, sondern viele prominente Menschen auf der ganzen Welt.» Durch die Nutzung von KI sei das technisch immer einfacher, qualitativ stetig besser und mögliche Sprachbarrieren immer kleiner – was auch dazu führe, dass sich der Einsatz von KI in kriminellen Kreisen rasant verbreite. «Wir sehen das nicht nur in Westafrika, sondern noch professioneller in Südostasien», sagt der Experte. In Myanmar, Laos oder Kambodscha betreiben Kriminelle gar Betrüger-Fabriken mit Tausenden Zwangsarbeitern.

Die Komplexität, die weltweiten Verstrickungen und die Anzahl Fälle machen es für Schweizer Ermittler immer schwieriger, den Betrügern auf die Schliche zu kommen, so Beaudet-Labrecque. Der Kriminologe sagt: «Wenn etwas hilft, dann die Skepsis und das Misstrauen gegenüber fremden Kontakten.»