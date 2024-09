Kurz zusammengefasst Cedric Schild klaut Armee-Duro in Frauenfeld

Armee lädt ihn humorvoll zu Fahrtraining ein

In Cedric Schilds (32) neuem Bühnenprogramm nimmt er die Armee hoch – und beweist in einem Video, wie schnell sich ein Duro-Fahrzeug der Armee klauen liesse.

Blick berichtete über die Aktion des Comedians Supercedi, bei der er sich mit einem Schlüssel Zugang zu einem Duro-Mannschaftswagen am Besuchstag der Armee in Frauenfeld verschaffte.

Schild setzte sich dort unbemerkt in ein Fahrzeug und liess den Motor an. Dies mit einem Einheitsschlüssel, den er sich organisiert hatte. Losgefahren ist Schild mit dem Fahrzeug aber nicht, das war ihm zu heiss.

Fahrzeugsimulator wartet auf Cedi

Nun hat die Armee auf den Streich reagiert. Sie nimmt den Vorfall offenbar mit Humor und droht Schild nicht mit einer Strafe, im Gegenteil: Sie lädt ihn zu einer Duro-Fahrstunde ein.

Man habe im Blick gelesen, «dass Ihnen unser Fahrzeug vom Typ Duro einen gewissen Respekt eingeflösst hat», heisst es in einer Mail an Schild. «Dem möchten wir seitens Armee entgegenwirken, indem wir Sie zu einem Fahrtraining einladen.» Man will Supercedi zuerst am Fahrsimulator üben lassen, bevor er sich diesmal mit dem Segen der Armee hinters Duro-Steuer setzen dürfte. Dabei wolle man Schild einen kleinen Einblick in die Fahrausbildung und auch in das «Schlüssel-Management» geben, so ein Armeesprecher.



Schild hatte in seinem Bühnenprogramm aufgedeckt, dass sich mit einem einzigen Schlüssel über 2000 Duro-Fahrzeuge öffnen lassen. Auf die Einladung hat er noch nicht reagiert.