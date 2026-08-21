Am Freitagmorgen ziehen Schauer über die Schweiz, doch gegen Nachmittag zeigt sich im Flachland wieder die Sonne. Mit 16 bis 21 Grad bleibt es kühl – eine Pause von der Sommerhitze.

Kommt es wieder zu Überflutungen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Freitagmorgen Regen, ab Nachmittag Sonne im Schweizer Flachland

Alpengebiete warnen vor Überflutungen durch steigende Pegel nach Regen

Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad, Strassensperren im Misox wegen Erdrutschen

Janine Enderli Redaktorin News

Das Wochenende steht vor der Tür – und damit die Frage, was die kommenden Tage wettertechnisch bereithalten.

Klar ist: Zuerst wird es nass. Am Freitagmorgen ziehen immer wieder Schauer über die Schweiz. Doch gegen Nachmittag verabschiedet sich der Regen dann langsam von Westen her. Vor allem im Flachland zeigt sich wieder zunehmend die Sonne.

Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad

Kühl bleibt es dennoch. Die Temperaturen erreichen lediglich zwischen 16 und 21 Grad. Wir bekommen also einmal eine Pause von der Hitze.

Entlang der Alpen und in den Bergen weist der Bund in einer aktuellen Lagebeurteilung auf die Gefahr durch Regen hin. Es könnte zu steigenden Pegeln und lokalen Überflutungen kommen.

Bereits am Donnerstag waren zunächst das Tessin und Misox und später dann auch Regionen rund um den Zürichsee von Sturmereignissen betroffen.

Störungen im Misox

Die Strasse nach Calanca GR ist aufgrund mehrerer Erdrutsche für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen der Kreuzung Castaneda (Gebiet Tevegn) und der Feuerwache südlich von Arvigo. Aus Sicherheitsgründen wurde auch die Kantonsstrasse H13 zwischen Piani di Verdabbio (nördlich des Ortes) und dem Ortsrand von Sorte GR gesperrt.

Am Wochenende dürfte sich das Wetter wieder beruhigen und die Sonne dominieren. Am Samstag kommt es nur noch vereinzelt zu Regenfällen. Der Sonntag dürfte ähnlich aussehen.