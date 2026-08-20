Heftige Unwetter drohen am Donnerstag im Süden der Schweiz, während es im Norden wechselhaft bleibt. Diese Regionen stechen besonders hervor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donnerstag: Gewitter und Schauer in Alpen und Voralpen erwartet

Bund warnt vor Stufe-3-Gewittern im Tessin, inklusive Blitzeinschläge

Höchsttemperatur Donnerstag: 25 Grad

Janine Enderli Redaktorin News

Nach einem ruhigen Mittwoch mit viel Sommerfeeling und blauem Himmel brodelt die Wetterküche am Donnerstag weiter. Während sich in der Nordwestschweiz die Sonne noch länger zeigt, ist es in den Alpen zunehmend bewölkt.

Aus Südwesten ziehen wiederholt Schauer und Gewitter auf – besonders entlang der Alpen und Voralpen wird es turbulent. Lokal sind kräftige Gewitter möglich.

Bund warnt vor möglichen Gewittern der Stufe 3

Für das Verzasca-Tal, die Riviera, Bellinzona, Lugano sowie Mendrisiotto warnt der Bund vor möglichen Gewittern der Stufe 3 (erhebliche Gefahr). Es kann zu Blitzeinschlägen, umgestürzten Bäumen und Abbrechen von Ästen kommen.

Für die Regionen Engadin, Bregaglia, Bivio-Avers und Poschiavo weist Meteo Schweiz in einer aktuellen Warnung auf den steigenden Wasserpegel von Gewässern hin. Der Hinweis gilt bis Donnerstag, 21 Uhr.

Hitze legt Pause ein

Über die Temperaturen können sich Hitzegeplagte freuen. Die Höchsttemperatur liegt am Donnerstag bei rund 25 Grad – perfekt zum Durchlüften also.

Am Freitag ist vom Hochsommer dann wirklich nicht mehr viel übrig. Der Tag startet bewölkt und bringt vor allem in der ersten Tageshälfte teils anhaltenden Regen mit sich. In den Bergen sind wieder Gewitter möglich.

Erst gegen Nachmittag lässt der Regen von Westen her allmählich nach. Dem Jura entlang gibt es gegen Abend erste Aufhellungen, allerdings bleibt das Wetter auch dann noch wechselhaft. Die Temperaturen erreichen nur noch 18 bis 22 Grad – am Morgen liegen sie bei rund 16 Grad. Aufs Wochenende hin dürfte sich das Wetter dann wieder etwas stabilisieren.