Beim Tiktok-Trend «the saxophones are getting louder» filmen sich Nutzer in gefährlichen oder kuriosen Situationen. Mittlerweile ist das Ganze auch in der Schweiz angekommen. Was soll das?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tiktok-Trend «the saxophones are getting louder» zeigt kuriose, teils riskante Situationen

Inspiration stammt vom US-Film «Boyz n the Hood» mit dramatischem Soundtrack

Videos weltweit beliebt, oft ironisch, aber manchmal mit echten Gefahren

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Sie filmen sich beim Aareböötle in einer wilden Strömung, während sie steile Wände entlang kraxeln oder halten auf der Kamera fest, wie ihre Sonnenbrände bei Wanderungen in den Bergen immer intensiver werden. Bei dem kuriosen Tiktok-Trend «the saxophones are getting louder» zeigen User, in welchen Situationen ihnen zuletzt Böses schwante.

Die Videos halten dabei die gesamte negative Entwicklung der Ereignisse fest. Typischerweise freuen sich die User zu Beginn noch oder geben in der Beschreibung an, dass sie sich vor dem Aufnahmestart auf ihr Vorhaben gefreut hatten. Während des Videos schlägt die Stimmung jedoch um und sie werden zunehmend besorgter. Dennoch filmen sie tapfer weiter, während sie das Unvermeidliche aussitzen.

Der Trend wurde von einem Film inspiriert

Das Phänomen ist nicht nur in der Schweiz bekannt. Schon seit einigen Monaten häufen sich die Videos weltweit in den sozialen Medien. Viele Nutzer fragten sich zu Beginn, wieso im Hintergrund immer dieselbe und lauter werdende Jazzmusik zu hören ist und von wo der Trend seine Bezeichnung hat. Tatsächlich ist es eine Anspielung auf den US-Film «Boyz n the Hood» aus dem Jahr 1991. Wie ein Reddit-User erklärt, spielt der Soundtrack, kurz bevor der Hauptcharakter völlig überraschend erschossen wird.

Während der Film eine Tragödie darstellt, sind die Videos häufig komplett ironisch gemeint. Eine Creatorin zeigt sich dabei, wie sie eine Schokoladenglace geniesst und nach einer kurzen Zeit feststellen muss, dass die Hälfte davon auf dem Tisch landen wird. Auch kündet die Jazzmusik in mehreren Videos einen dramatischen Wetterumschwung nach einem heissen Sommertag an.

Andere zeigen tatsächlich Situationen, die ein mulmiges Gefühl auslösen können. Eine Touristin filmte sich dabei, wie sie in Thun in der Aare schwimmen wollte. Erst nachdem sie in den Fluss gesprungen war, bemerkte sie den starken Zug der Strömung. Auch bei ihr ging zum Glück alles gut aus.