«Ich weiss ja auch nicht, das ist Horror», wunderte sich die deutsche Influencerin Farina Opoku (34) am Montag über ein Wimmelbild am Flughafen Zürich. Auf der Heimreise von einem St.-Moritz-Trip wartete sie mit ihrer Tochter (3) im Kinderbereich des Flughafens. Und entdeckte da das Bild, das sie prompt mit ihren Followern (zwei Millionen!) teilte.

In einer Szene ist ein Kind zu sehen, das sich übergibt, in einer anderen ein Mädchen, das mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden vor einer Swissair-Maschine liegt. Am Schluss zoomt sie auf eine Katzen-Stewardess.

«Das gehört einfach dazu»

Der Flughafen Zürich verstand den Wimmelbild-Wirbel nicht. «In den acht Jahren, seit Entstehung des Buchs, haben uns keine negativen Rückmeldungen erreicht», sagte Mediensprecherin Raffaela Studer zu Blick.

Jetzt erklärt sich der Verlag, der hinter dem Wimmelbuch steckt. «Ausser bei der Katzenflugbegleiterin handelt es sich dabei schlicht um alltägliche Szenen. Wer öfter mit Kindern unterwegs ist, weiss, dass kleine Missgeschicke wie ein Sturz oder Übelkeit einfach dazugehören», sagt Julia Bogdanovic vom Vatter-und-Vatter-Verlag zu Blick. Das gehöre zum Leben dazu, sei authentisch, und Kinder und Erwachsene können mit eigenen Erfahrungen anknüpfen.

Und die Katze? «Bei der Katze handelt es sich um eines der Suchobjekte, die auf jedem Sujet vorkommen und zum Suchen und Finden einladen – im Flughafen-Wimmelbuch ist es eine ganze Crew aus verschiedenen tierischen Begleitern.» Auch diese seien bei den Kleinen sehr beliebt.

Bis zu 500 Stunden für sieben Seiten

Auch wenn man das vielleicht nicht denkt: «So ein Wimmelbild ist ganz schön viel Arbeit. Oft beginnen wir mit sehr unkreativen Tabellen und Ortsbeschreibungen. Erst in den nächsten Schritten werden die einzelnen Orte skizziert.»

Ideen werden besprochen, verändert und verworfen. Und so entsteht Bild für Bild, Szene für Szene. «In den meisten Fällen dauert es ungefähr 12 bis 15 Monate von der ersten Projektsitzung, bis wir das fertige Buch in den Händen halten.» Allein die Illustrationsarbeit an einem Wimmelbuch mit sieben Seiten kann bis zu 500 Stunden kosten.

