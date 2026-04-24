Eine Britin will am Freitag in der Schweiz ihr Leben beenden. Sie verspürt nach eigenen Angaben unerträgliche Trauer nach dem Tod ihres Sohnes. Zudem fordert sie eine Debatte über Sterbehilfe in Grossbritannien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Britin Wendy D. (56) will diese Woche ihr Leben in Basel beenden

Sie zahlt 11'000 Franken für assistierten Suizid in der Pegasos-Klinik

In der Schweiz ist assistierter Suizid legal War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Britin Wendy D.* (56) reist diese Woche in die Schweiz, um ihr Leben in einer Klinik der Organisation Pegasos zu beenden. Wendy D. ist körperlich gesund, doch der Verlust ihres Sohnes Marcus vor vier Jahren hat ihr den Lebenswillen genommen. Marcus (†23) erstickte an einem Stück Tomate, während er nach einer Partynacht auf dem Sofa einschlief. Trotz Therapie und Unterstützung empfindet D. ihr Leben als nicht mehr lebenswert und entschied sich für den kontrollierten Tod in der Schweiz, wie die britische «Daily Mail» berichtet.

D. zahlt nach eigenen Angaben 11'000 Franken für ihren assistierten Suizid, einschliesslich der Kosten für Medikamente, Ärzte und die behördlichen Gebühren. Sie betont im Gespräch mit der Zeitung: «Mein Leben, meine Wahl.»

«Nicht depressiv»

Pegasos-Gründer Ruedi Habegger erklärte gegenüber der «Daily Mail»: «Sie ist absolut nicht depressiv.» Und dennoch stehen alle bei Pegasos offenbar hinter der Entscheidung der ehemaligen Pflegekraft.

In der Schweiz ist die Beihilfe zum Suizid grundsätzlich legal, solange sie nicht aus selbstsüchtigen Motiven erfolgt (Art. 115 StGB). Damit sie rechtlich zulässig ist, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein.

Diese Voraussetzungen gelten in der Schweiz

1. Urteilsfähigkeit: Die Person weiss, was sie tut.

2. Die Person muss einen dauerhaften Sterbewunsch hegen.

3. Die Person darf nicht aus dem Affekt handeln und kennt mögliche Alternativen.

4. Autonomie: Die Person darf nicht von Dritten beeinflusst werden.

5. Tatherrschaft: Sie muss die zum Tod führende Handlung selbst ausführen. Die helfende Person darf dabei keine selbstsüchtigen Motive verfolgen.

Diese Voraussetzungen sollen sicherstellen, dass der Sterbewunsch selbstbestimmt, wohlinformiert und durchdacht ist. In der Praxis spielen Ärztinnen und Ärzte dabei eine wichtige Rolle. Sie müssen die Urteilsfähigkeit sorgfältig prüfen, aufklären und sich an medizinische sowie ethische Richtlinien halten.

«Ich kann es kaum erwarten»

Wendy D. hat jedes Detail ihres Abschieds geplant: Sie will «Die With A Smile» von Lady Gaga und Bruno Mars hören, ein T-Shirt ihres verstorbenen Sohnes tragen und wünscht sich, dass ihre Asche mit der von Marcus an einem Gedenkplatz verstreut wird. «Ich kann es kaum erwarten», sagt sie und gibt zu, dass sie auf ihrem Handy einen digitalen Countdown gestartet hat, seit sie Ende vergangenen Jahres «grünes Licht» bekommen hat.

Ihre Familie wurde informiert. Wendy hofft, durch ihre Offenheit die Debatte über Sterbehilfe in Grossbritannien zu fördern.

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