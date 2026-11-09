Nach den tödlichen Schüssen auf einen Presa Canario in Zürich stellt sich die Frage nach den Regeln für grosse Hunde. Trainer Marco Imbimbo sieht nicht die Rasse als Problem, sondern zu lockere Vorgaben für Halter.

Darum gehts In Zürich schossen Polizisten auf einen 60 Kilo schweren Presa Canario, der im Tierspital starb

Der Presa Canario ist im Kanton Zürich erlaubt und muss laut Regeln keinen Maulkorb tragen

Hundetrainer Imbimbo fordert strengere Prüfungen statt Verbote für einzelne Hunderassen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

In Zürich kam es am frühen Freitagmorgen zu einem dramatischen Vorfall: Bei einer Personenkontrolle im Kreis 11 lief ein rund 60 Kilogramm schwerer Presa Canario auf die Polizisten zu – «bellend, knurrend und zähnefletschend». Die Beamten schossen auf den Hund, der später im Tierspital seinen Verletzungen erlag. Anschliessend griff der 47-jährige Halter laut Polizei einen der Beamten an und wurde festgenommen.

Der Vorfall wirft Fragen zum Umgang mit grossen Hunderassen auf. Marco Imbimbo ist Hundetrainer bei Powerdogs ZH in Zürich und gibt auf Social Media Tipps zum Zusammenleben mit Hunden. Er kennt die Rasse gut und ordnet im Gespräch mit Blick ein, was diese Tiere ausmacht.

Typische Wachhunde

«Der Presa Canario gilt grundsätzlich als selbstsicherer und wachsamer Hund, der eine ausgeprägte territoriale Veranlagung zeigen kann», sagt Imbimbo. «Das individuelle Verhalten hängt jedoch von mehreren Faktoren ab.» Durch den ausgeprägten Beschützerinstinkt seien die Tiere eng an ihre Bezugsperson gebunden. Deshalb würden sie gerne als Wachhunde oder Personenschützer eingesetzt.

Fremden gegenüber könne der Hund zunächst skeptisch sein. «Presa Canarios können bei wahrgenommener Bedrohung durch Bellen und Drohverhalten versuchen, Distanz zu schaffen. Allerdings lässt sich daraus nicht ableiten, dass ein Angriff immer deutlich angekündigt wird oder nur selten erfolgt», erklärt Imbimbo. Entscheidend sei das Training von klein auf. Bei konsequenter Erziehung und guter Haltung könne ein Presa Canario grundsätzlich gut mit anderen Hunden, Katzen und Kindern zusammenleben. Eine Garantie gebe es dafür aber bei keiner Hunderasse.

2:34 «Bereich über Kopf ist tabu»: Dog-Coach gibt Tipps im Umgang mit Hunden

Was gilt für die Rasse?

Anders als beispielsweise der Rottweiler ist der Presa Canario im Kanton Zürich grundsätzlich erlaubt. Er gehört nicht zu den bewilligungspflichtigen Rassetypen und muss keinen Maulkorb tragen. «Im Einzelfall können jedoch behördliche Auflagen angeordnet werden», präzisiert Imbimbo.

Für den Hundetrainer sind die geltenden Vorschriften zu locker. Dabei gehe es ihm nicht um ein Rassenverbot: «Es braucht viel strengere Prüfungen und klare Voraussetzungen für Hundehalter», sagt er. Nicht jeder sei für die Haltung eines solchen Tieres geeignet.

Gleiches Training für alle

«Die grundlegenden Lernprinzipien unterscheiden sich nicht von anderen Hunderassen», so Imbimbo weiter. Wegen der enormen Kraft und möglicher territorialer Veranlagungen seien klare Strukturen und ein angepasstes Training jedoch Pflicht.

Anders sehe es aus, wenn ein Hund bereits zugebissen hat. Imbimbo warnt davor, in diesem Fall ohne umfassende fachliche Risikobeurteilung und entsprechende Sicherheitsmassnahmen mit Kindern zu trainieren. «Das ist zu gefährlich und das Risiko zu hoch», sagt Imbimbo. Für ihn ist aber klar: «Aggressionsverhalten ist nicht ausschliesslich eine Frage der Rasse. Genetische Veranlagungen, Lernerfahrungen, Umweltbedingungen und der Umgang durch den Menschen beeinflussen das Verhalten eines Hundes.»