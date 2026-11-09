Bei einer Personenkontrolle im Zürcher Kreis 11 schossen Stadtpolizisten auf einen 60 Kilogramm schweren Hund. Danach attackierte dessen Halter laut Polizei einen Beamten – er wurde überwältigt und festgenommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am frühen Freitagmorgen, kurz vor 3 Uhr, kontrollierten Stadtpolizisten an der Schaffhauserstrasse im Zürcher Kreis 11 einen Mann. Während der Kontrolle rannte laut Stadtpolizei Zürich plötzlich ein grosser Hund auf die Einsatzkräfte zu – «bellend, knurrend und zähnefletschend». Die Polizisten schossen auf den rund 60 Kilogramm schweren Hund. Danach blieb das Tier am Boden liegen.

Daraufhin griff der Hundehalter laut Polizei einen der Polizisten tätlich an. Der Mann soll versucht haben, dem Beamten unter anderem die Dienstwaffe zu entreissen. Der Polizist konnte dies verhindern und Distanz zum Angreifer schaffen.

Hund verstarb im Spital

Obwohl der Mann weiter Schläge gegen den Polizisten ausführte, gelang es diesem laut Stadtpolizei, die Dienstwaffe zu holstern. Danach wechselte er auf ein milderes Einsatzmittel, ein sogenanntes Destabilisierungsgerät, und setzte es gegen den Mann ein. Anschliessend konnten die Einsatzkräfte den 47-jährigen Türken überwältigen und festnehmen. Er wurde in eine Wache gebracht.

Der verletzte Hund der Rasse Presa Canario wurde umgehend ins Tierspital gebracht. Dort starb er kurz nach der Einlieferung. Die beteiligten Polizisten blieben unverletzt.

Für die Spurensicherung rückten Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich aus. Die weiteren Abklärungen führt die Stadtpolizei Zürich unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Ausgeprägter Schutz- und Wachtrieb der Rasse

Das Veterinäramt des Kantons Zürich stuft den Presa Canario als Hund der Rassetypenliste I (grosse oder massige Hunde) ein. Für Hunde der Rassetypenliste I gilt eine Ausbildungspflicht. Halter müssen die obligatorischen Hundekurse sowohl in der Theorie als auch Praxis absolvieren. Zudem ist ein Nachweis der Führbarkeit erforderlich, sofern man nicht durch langjährige, lückenlose Hundehaltung davon befreit ist.

Der Presa Canario (Kanarische Dogge) wurde ursprünglich als Treib- und Wachhund auf den Kanarischen Inseln gezüchtet. Im Mittelalter wurde die Rasse als Packer für wehrhaftes Wild (Hirsch, Bär, Wildschwein), eingesetzt sowie als Kriegshund und Treibhund für Rinderherden. Die Rasse gilt als wesensstark mit einem ausgeprägten Schutz- und Wachtrieb – eine erfahrene und konsequente Führung wird daher benötigt.

Der Presa Canario untersteht in den Kantonen Freiburg, Schaffhausen, Genf, Tessin und im Thurgau besonderen behördlichen Haltungsbedingungsvorgaben und ist dort bewilligungspflichtig.