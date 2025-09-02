Offiziere beförderten ihre Rekruten per Faustschlag – 22 wurden verletzt. Jetzt hat das höchste Militärgericht das Ritual beurteilt.

Es sind Szenen, die in der Schweizer Armee längst tabu sein sollten: 2018 liess eine Kompaniekommandantin in Colombier NE ihre Rekruten mit Faustschlägen auf Schlüsselbein und Schulter befördern. 22 Soldaten suchten danach den Truppenarzt auf, zwei mit Verdacht auf Rippenbrüche. Der Arzt stellte 14 Dispensationen aus und reichte Strafanzeige ein.

Die Kommandantin hatte die Offiziere scherzhaft ermuntert: «Ich toleriere bis zu zwei gebrochene Schlüsselbeine.» Sie wollte Härte zeigen, um Respekt zu gewinnen. Wie die Zeitungen von CH Media berichten, verurteilte die Militärjustiz jetzt die Kommandantin und zwölf weitere Offiziere zu bedingten Geldstrafen von 15 Tagessätzen sowie Bussen von 400 Franken wegen Körperverletzung.

Dumpfe Geräusche der Schläge

Das Ritual wird wie folgt beschrieben: Die Kommandantin einer Infanteriekompanie hatte ihre Rekruten an einem Freitagabend um 20.45 Uhr im Ehrenhof der Kaserne von Colombier versammelt. Sie wollte einen besonderen Moment der Rekrutenschule mit einer Zeremonie würdigen. Die Infanteristen erhalten ihr Soldatenabzeichen und ihren Grad.

Die «Zeremonie» lief so ab: Die Zugführer schritten mit ihren Einheiten auf eine Plattform. Dort riefen sie die Rekruten nacheinander auf und überreichten ihnen das Abzeichen. «Dann verpassen die Offiziere ihren Untergebenen einen Faustschlag darauf. Die Schläge treffen eine empfindliche Körperstelle: das Schlüsselbein oder die Schulter. Die Gruppenführer ermächtigen danach ihre Unteroffiziere, die Soldaten ebenfalls auf die Abzeichen zu schlagen.»

Durch den Ehrenhof hätten dumpfe Geräusche gehallt – verursacht durch die Schläge. Einige Soldaten wankten und verloren das Gleichgewicht. Handyvideos sollen das Ritual dokumentieren.

Kommandantin macht Karriere

Die Militärjustiz verurteilte die Kommandantin und zwölf Offiziere wegen Faustschlägen auf Rekruten. Die Haupttäter erhielten bedingte Geldstrafen von 15 Tagessätzen und Bussen von 400 Franken. Die Kommandantin gestand, die Gewaltexzesse geduldet und ihre Pflichten als ranghöchste Offizierin verletzt zu haben.

Trotzdem machte die 35-Jährige Karriere: Heute ist sie Majorin und bildet Berufsoffiziere aus. Das Militärkassationsgericht sieht darin keinen Widerspruch – der Vorfall sei ein «bedauerlicher Ausrutscher in einer ansonsten vorbildlichen Militärkarriere» der Berufsoffizierin. Ihren Status habe sie «voll und ganz verdient», heisst es im rechtskräftigen Urteil.

Zu ihrer Verteidigung hatte die Angeklagte vor den Militärrichtern ausgesagt, als Frau habe sie im harten Ausbildungsalltag der Bodentruppen Härte demonstrieren wollen. Sie habe befürchtet, als «zu nett» oder «nicht kämpferisch genug» zu gelten.