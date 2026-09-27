Hitzemarke von 30 Grad auf Alpennordseite geknackt!

Rekordhitze im Herbst: Auf der Schweizer Alpennordseite wurde am Sonntag Geschichte geschrieben. Noch nie seit Beginn der Messungen fiel die 30-Grad-Marke so spät im Jahr. An der Messstation Basel-Binningen kletterte das Thermometer am Nachmittag auf 30 Grad und bescherte der Region einen historischen Hitzetag, wie «Meteo News» auf X schreibt.
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Meteorologen sprechen aktuell von einer aussergewöhnlichen Wetterlage. Vom Herbst ist noch nicht viel zu sehen, betonte Meteorologe Roger Perret am Samstag im Gespräch mit Blick.
Neben Basel-Binningen schoss das Thermometer auch an weiteren Orten regelrecht in die Höhe. In Delsberg wurden 29,6 Grad gemessen und in Fahy JU 28,8 Grad.
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