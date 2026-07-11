Die Schweiz schwitzt. Eine Hitzewelle bringt Temperaturen bis zu 37 Grad. Vereinzelt kann es am Samstag zu Hitzegewittern kommen. Diese Regionen sind betroffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz erlebt Hitzewelle mit Temperaturen bis 37 Grad und Gewittern

Meteo Schweiz warnt vor Stufe-3-Gewittern in Genf und Wallis

Temperaturen erreichen in Nordwestschweiz bis zu 35 Grad am Nachmittag

Janine Enderli Redaktorin News

Sonne, hohe Temperaturen und blauer Himmel: Dieses Wetter prägt das aktuelle Bild in der Schweiz. Wir befinden uns aktuell in einer ausgedehnten Hitzewelle, die uns durch ein Hochdruckgebiet über dem Atlantik beschert wird. Auch am Samstag wird es wieder bis zu 35 Grad heiss. Ein Ende ist nicht in Sicht. Bis und mit Donnerstag liegen lokal bis zu 37 Grad drin.

Für Samstagnachmittag warnt Meteo Schweiz in einigen Regionen vor möglichen Hitzegewittern der Stufe 3 (erhebliche Gefahr). Diese Regionen sind betroffen:

Delsberg

Moutier-Tavannes

Region Yverdon VD

Genf

Kanton Wallis

Meteo News schreibt zudem auf X, dass es auch im Tessin sowie Südbünden stellenweise nass werden kann.

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Exponierte Orte meiden und Schutzmöglichkeiten einplanen

Es ist mit Blitzeinschlägen, Hangrutschungen, Überflutungen und Murgängen zu rechnen. Meteo Schweiz rät, exponierte Orte zu meiden und bei Outdoor-Aktivitäten entsprechende Schutzmöglichkeiten einzuplanen.

Im Rest der Schweiz hat am Samstag von morgens bis abends die Sonne das Sagen. Sie treibt die Temperaturen auf 31 bis knapp 35 Grad – am heissesten wird es dabei in der Nordwestschweiz.