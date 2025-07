Dieses Video von einem Schweizer Bahnhof wird in den sozialen Medien gerade millionenfach angesehen. Nach einer Provokation kämpfen zwei Männer miteinander. Fäuste fliegen, ein gezielter Tritt führt zum K.o. Was steckt hinter der auffälligen Kampfszene?

Es wirkt wie eine Szene aus einem Actionfilm. Ein Mann im schwarzen T-Shirt provoziert einen Mann mit auffälligen Tattoos an einem Schweizer Bahnhof – die beiden kämpfen episch miteinander, bis der Mann im schwarzen T-Shirt zu Boden geht.

In den sozialen Medien geht aktuell ein Video viral, das eine Kampfszene zweier Männer zeigt, die auf Züritüütsch miteinander reden. Allein der Beitrag des Accounts «Fight Storage» wurde auf der Plattform X bereits über 18 Millionen Mal angesehen.

Scheinbarer Konflikt am Bahnhof

Zu Beginn des Videos filmt sich ein Mann mit dunklen Haaren, Piercings auf der Stirn und einem auffälligen Halstattoo, das ein Wesen mit langen Hörnern zeigt. Er fährt sich durch die Haare. Im Hintergrund spricht ihn ein anderer Mann an: «Hey Kolleg, filmsch du mich da, oder so?».

«Nei, ich mach nur mini Haar, alles guet», entgegnet der tätowierte Mann und dreht das Handy herum, so dass die Beine des anderen Manns ins Bild rücken. «Bisch du dir da ganz sicher, Mann?», fragt dieser mit einem drohenden Unterton, die Hände einschüchternd ausgestreckt. Er ergänzt «Hey, nerv mich noch einmal!» Dann reisst er dem Tätowierten das Handy aus der Hand. Das geht zu Boden und fängt im perfekten Winkel die anschliessende Kampfszene ein.

Filmreife Kampfszene

Nun kann man sehen, dass der Mann ein schwarzes T-Shirt trägt und eine Glatze hat. Das Gesicht ist jedoch verpixelt. Provozierend tritt der Mann im schwarzen T-Shirt mit ausgebreiteten Armen zurück – bereit für eine Konfrontation. Der tätowierte Mann erscheint im Video, er trägt ein auffälliges rotes Outfit mit einer Weste und weiter Hose. Er lässt seinen Rucksack fallen und geht auf den anderen Mann zu.

Dann geht alles blitzschnell. Der Mann im schwarzen T-Shirt schlägt zu, doch der andere kann sich unter der Attacke wegducken. Mit einem gezielten Kick bringt der tätowierte Mann den anderen zu Fall. Dort bleibt dieser liegen und hält sich das Gesicht, während sein Kontrahent wegläuft.

Netz rätselt über das Video

Die X-User rätseln unter dem Beitrag, was sie hier wirklich sehen. Ist das Video echt? Oder handelt es sich um einen inszenierten Kampf? Einige bitten den KI-Chatbot Grok um Einordnung. Andere drücken ihre Bewunderung über den gezielten Tritt aus: «Oh mein Gott, er hat ihn mit diesem Kick ausgeknockt» oder «ziemlich cleverer Move» heisst es in den Kommentaren.

Die Auflösung: Alles nur Show! Mit etwas Recherche findet sich auf dem Instagram-Account «renzorage» das Originalvideo. Der Account gehört dem Schweizer John Renzo Gantenbein, der sich in seiner Instagram-Info als Schauspieler, Martial Artist und Kampfchoreograf sowie Cosplayer bezeichnet. Er ist der tätowierte Mann aus dem Video. Sein «Gegner» nennt sich auf Instagram «taigersteel» und listet in seiner Info ebenfalls Martial Arts, Cosplay und Filmemachen. Auf ihren Kanälen posten sie immer wieder solche inszenierten Kampfvideos, oft in Kostümen.

In der Bildunterschrift des Beitrags steht klar: «Gestellt! Nur zur Unterhaltung!». Doch auch wenn das Video fake ist, die Instagram-Nutzer loben in den Kommentaren die Inszenierung und Kampftechnik.