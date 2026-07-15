Heftige Unwetter drohen: Am Mittwoch warnt der Bund in grossen Teilen der Schweiz vor heftigen Unwettern mit Blitz, Hagel und Sturmböen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Donnerstag drohen teils heftige Gewitter in der Schweiz

Unwetterwarnung Stufe 3: Blitz, Hagel, Sturm

Betroffene Regionen: Wallis, Zentralschweiz, Tessin und Ostschweiz ab 14 Uhr

Janine Enderli Redaktorin News

Nachdem einige Regionen lokal von einem Gewitter geweckt wurden, stellt sich am Mittwochmorgen zunächst eine ruhigere Wetterphase ein. Bereits ab 10 Uhr ist jedoch wieder Schluss damit.

«Es muss verbreitet mit teils kräftigen Gewittern gerechnet werden – es besteht Unwetterpotenzial», warnt der Wetterdienst Meteo News auf X.

Unwetter am Nachmittag

Auch der Bund warnt ab 12 Uhr in grossen Teilen der Schweiz vor möglichen Gewittern der Stufe 3 (erhebliche Gefahr). In der Westschweiz könnte es bereits ab 10 Uhr heftige Gewitter geben. Es ist mit erhöhter Blitzaktivität, Hagel, heftigen Winden, Abbrechen von Ästen und Umstürzen von Bäumen zu rechnen.

0:32 In Allmend Luzern: Sturm reisst Baum auseinander

Ein Blick auf das Niederschlagsradar zeigt, dass die Unwetter ab circa 14 Uhr von Westen nach Osten über die Schweiz ziehen. Am meisten betroffen sind zunächst Westschweiz, Wallis, die Zentralschweiz und das Tessin – später im Tagesverlauf auch die Ostschweiz.

Bereits am Dienstag wüteten vor allem in der Zentralschweiz heftige Gewitter. In den Regionen Solothurn und Luzern stürzten zahlreiche Bäume um – auch Autos wurden getroffen. Mehrere Leserreporter berichteten, dass das Unwetter plötzlich aufgetreten sei.

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