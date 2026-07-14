DE
FR
Abonnieren
Riesige Hagelkörner bei Gewitter in Graubünden
0:31
Leservideos vom Montagabend:Riesige Hagelkörner in Graubünden

Wetterlage kippt
Weitere Unwetter im Anmarsch – hier könnte es krachen

Nach sommerlichen Tagen ohne Regen kommt es ab Dienstag häufiger zu Niederschlägen. Kräftige Gewitterzellen ziehen über das Land.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/5
Mehrere Gewitterzellen ziehen heute Nachmittag über die Schweiz.
Foto: Regenradar

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ab Dienstag Gewitter und Regen in Zentralschweiz und Region Zürich erwartet
  • Meteo News warnt vor kräftigen Gewittern am Nachmittag und Abend
  • Erste Gewitterzellen bilden sich heute ab 14.30 Uhr in der Zentralschweiz
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Die trockenen Sommertage gehen zu Ende. Bereits ab Dienstagnachmittag muss in weiten Teilen der Schweiz wieder mit Regen gerechnet werden. Ein Blick auf das Regenradar zeigt: Im Verlaufe des Tages könnten immer wieder grosse Gewitterzellen über das Land ziehen. 

Während gestern vor allem das Bündnerland betroffen war, konzentrieren sich mögliche Unwetter heute auf die Zentralschweiz und die Region Zürich. 

Meteo Schweiz hat ab Mittwoch ab 12 Uhr in grossen Teilen der Schweiz eine mögliche Gewitterwarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) herausgegeben. 

«Kräftige Gewitter möglich»

Zu Beginn des Tages heisst es jedoch erneut: Schwitzen – die Sonne zeigt sich zunächst von ihrer besten Seite. 

Mehr zu Unwettern
Wetterphänomen fegt Strand innert Minuten leer
0:57
Temperatursturz von 15 Grad
Wetterphänomen fegt Strand komplett leer

Gegen 14.30 Uhr bilden sich in den Voralpen dann erste Gewitter, die anschliessend Richtung Osten ziehen. «Gegen Nachmittag oder frühen Abend sind kräftigere Gewitter möglich», schreibt Meteo News

Am frühen Morgen warnte Meteo Schweiz bereits vor Gewittern der Stufe 4 (grosse Gefahr). Betroffen waren die Region Schaffhausen sowie Teile des Kantons Zürich. Aktuell liegen keine Warnungen vor, das kann sich aber jederzeit ändern. Blick hält dich auf dem Laufenden. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen