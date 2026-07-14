Nach sommerlichen Tagen ohne Regen kommt es ab Dienstag häufiger zu Niederschlägen. Kräftige Gewitterzellen ziehen über das Land.

Weitere Unwetter im Anmarsch – hier könnte es krachen

Weitere Unwetter im Anmarsch – hier könnte es krachen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ab Dienstag Gewitter und Regen in Zentralschweiz und Region Zürich erwartet

Meteo News warnt vor kräftigen Gewittern am Nachmittag und Abend

Erste Gewitterzellen bilden sich heute ab 14.30 Uhr in der Zentralschweiz

Janine Enderli Redaktorin News

Die trockenen Sommertage gehen zu Ende. Bereits ab Dienstagnachmittag muss in weiten Teilen der Schweiz wieder mit Regen gerechnet werden. Ein Blick auf das Regenradar zeigt: Im Verlaufe des Tages könnten immer wieder grosse Gewitterzellen über das Land ziehen.

Während gestern vor allem das Bündnerland betroffen war, konzentrieren sich mögliche Unwetter heute auf die Zentralschweiz und die Region Zürich.

Meteo Schweiz hat ab Mittwoch ab 12 Uhr in grossen Teilen der Schweiz eine mögliche Gewitterwarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) herausgegeben.

«Kräftige Gewitter möglich»

Zu Beginn des Tages heisst es jedoch erneut: Schwitzen – die Sonne zeigt sich zunächst von ihrer besten Seite.

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Gegen 14.30 Uhr bilden sich in den Voralpen dann erste Gewitter, die anschliessend Richtung Osten ziehen. «Gegen Nachmittag oder frühen Abend sind kräftigere Gewitter möglich», schreibt Meteo News.

Am frühen Morgen warnte Meteo Schweiz bereits vor Gewittern der Stufe 4 (grosse Gefahr). Betroffen waren die Region Schaffhausen sowie Teile des Kantons Zürich. Aktuell liegen keine Warnungen vor, das kann sich aber jederzeit ändern. Blick hält dich auf dem Laufenden.