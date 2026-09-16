So putzt die Schweiz die Zähne

In der Schweiz gibt es je nach Generation und Region grosse Unterschiede bei den Zahnpflege-Gewohnheiten. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Ausserdem hat die Handzahnbürste noch längst nicht ausgedient.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Wie lang putzt du deine Zähne? Die meisten Menschen würden wohl sagen: lang genug. Eine neue Studie von Oral-B zeigt aber, dass einige Schweizerinnen und Schweizer das Zähneputzen nicht so ernst nehmen.

Demnach putzen 36 Prozent der jungen Menschen (16-29 Jahre) hierzulande kürzer als zwei Minuten ihre Zähne. Nur 47 Prozent der jungen Menschen putzen besonderes gründlich, heisst es in der Studie weiter. Ausserdem putzen sie häufiger ohne ein bestimmtes System.

Hygiene-Paradox bei den Jungen

In der Folge tritt Zahnfleischbluten bei dieser Altersgruppe signifikant häufiger auf als bei älteren Menschen. So gaben 16 Prozent der Befragten zwischen 16 und 29 Jahren an, bei jeder Reinigung an Zahnfleischbluten zu leiden.

Die Studie entlarve ein Paradox, sagt Oral-B-Zahnarztexperte Daniel Grotzer. «Junge Menschen investieren verstärkt und bewusst in ihre Gesundheit. In Fitness, in abgestimmte Ernährung und in Mental Health. Doch die aktuelle Studie zeigt: 36 Prozent der 16- bis 29-Jährigen haben keine etablierte Zahnpflegeroutine.»

Ältere putzen länger und gründlicher

Anders verhält es sich bei älteren Menschen. Nur 16 Prozent der Senioren (60-74 Jahre) putzen kürzer als zwei Minuten ihre Zähne. Bei 69 Prozent der Senioren gehört eine besonders gründliche Reinigung zur täglichen Zahnputzroutine.

Ausserdem geben nur zwei Prozent der über 60-Jährigen an, bei jeder Reinigung an Zahnfleischbluten zu leiden.

Romands haben Potenzial

Die Studie legt aber auch grosse regionale Unterschiede beim Zähneputzen offen. So geben in der Romandie 36 Prozent der Befragten an, bei fast jeder Reinigung vermutlich unter den empfohlenen zwei Minuten zu bleiben. In der Deutschschweiz sind es nur 21 Prozent.

62 Prozent der Deutschschweizer geben an, besonders gründlich die Zähne zu putzen. Unter den Westschweizern sind es nur 53 Prozent.

Viele Schweizer nutzen Handzahnbürste

Ausserdem zeigt die Studie, dass Schweizer mehrheitlich mit Handzahnbürste Zähne putzen (54 Prozent). 28 Prozent nutzen eine elektrische Rotationszahnbürste, 17 Prozent eine elektrische Schallzahnbürste.

Gemäss Studie geben 66 Prozent der Nutzer einer elektrischen Zahnbürste an, ihre Zähne besonders gründlich zu reinigen. Bei den Nutzern einer Handzahnbürste sind es lediglich 54,5 Prozent. Ausserdem nutzen 33 Prozent der Befragten mit elektrischer Zahnbürste auch Zahnseide. Bei den Nutzern einer Handzahnbürste sind es nur 21 Prozent.