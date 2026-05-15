Eine 52-jährige Töfffahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall in Pontresina verletzt und ins Spital gebracht. Grund für den Sturz war die schneebedeckte Strasse.

Am Auffahrtsdonnerstag kam es in Pontresina im Kanton Graubünden zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 52-jährige Töfffahrerin verletzt.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, fuhr die Lenkerin kurz vor 10.45 Uhr auf der schneebedeckten Berninapass-Strasse von Pontresina in Richtung Bernina Hospiz. «Oberhalb der Abzweigung nach Morteratsch, kam die Lenkerin aufgrund der winterlichen Verhältnisse ins Rutschen und fiel linksseitig auf die Fahrbahn», schreibt die Polizei.

Bei dem Aufprall erlitt die 52-Jährige eine Verletzung am Bein und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls werden weiter durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt, heisst es.

In den höheren Lagen herrschen noch immer winterliche Verhältnisse – auch auf den Strassen. Infolge der Witterung und der damit verbundenen erschwerten Strassenverhältnisse auf dem Julierpass sowie dem Malojapass kam es gestern zu Verkehrsbehinderungen mit teilweise längeren Wartezeiten.