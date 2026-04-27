Sicherheitsangestellter stirbt nach Unfall in Landquart GR

Ein Sicherheitsangestellter ist am Freitag im Spital verstorben. Er war am vergangenen Mittwoch in Landquart GR angefahren worden.

Marian Nadler Redaktor News

Ein Mann (†50) wurde am Mittwoch in Landquart GR von einer Autofahrerin (33) angefahren. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt und von der Rettung Chur ins Kantonspital Graubünden gebracht. Nun teilt die Kantonspolizei Graubünden mit: Der Mann ist am Freitag seinen schweren Verletzungen im Spital erlegen.

Am Mittwoch war die Autofahrerin um kurz nach Mitternacht die Deutsche Strasse H3 in Richtung Landquart entlang gefahren. Aufgrund von Bauarbeiten in einem Kreisel wurde der Fahrverkehr durch mehrere Sicherheitsangestellte, welche den Verkehr regelten, links durch den Kreisverkehr geführt. Die Lenkerin erkannte die Strassenführung nicht und fuhr mit ihrem Personenwagen regulär in den Kreisel ein. Dabei erfasste sie den Sicherheitsangestellten und verletzte ihn schwer.

Die Staatsanwaltschaft Graubünden ordnete bei der Audi-Fahrerin eine Blutprobe an. Der Führerausweis wurde ihr auf der Stelle abgenommen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang ab.