Am Sonntagabend hat sich auf der Oberalpstrasse in Flims ein Verkehrsunfall mit vier Personenwagen ereignet. Sechs Personen wurden dabei verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vier Autos kollidierten Sonntagabend auf der Oberalpstrasse in Flims GR

Sechs Erwachsene verletzt, in Spitäler nach Chur und Ilanz gebracht

Oberalpstrasse für 2,5 Stunden gesperrt während Rettungsarbeiten

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz vor 19 Uhr am Sonntag kollidierten zwischen dem Anschluss Flims West und der Örtlichkeit Staderas vier Autos auf der Oberalpstrasse in Flims GR miteinander. Sechs Erwachsene wurden dabei verletzt und von der Rettung Chur und dem Rettungsdienst Surselva zur Kontrolle in die Spitäler nach Chur und Ilanz gebracht, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden.

Im Einsatz standen auch die Feuerwehr Flims, das Tiefbauamt Graubünden, ein Abschleppdienst, ein First Responder und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Graubünden. Die Oberalpstrasse war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Tatbestandsaufnahme für zweieinhalb Stunden ganz gesperrt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den Unfallhergang ab.