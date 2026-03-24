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Unfall in Valsot GR
Stein stürzt aus Mauer – Arbeiter (37) schwer verletzt

Im Weiler Raschvella GR ist am Montagnachmittag ein Mann von einem aus einer Mauer kippenden Stein erfasst worden. Der Arbeiter wurde schwer verletzt.
Publiziert: vor 39 Minuten
So sieht die Unfallstelle aus.
Foto: Kantonspolizei Graubünden

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ein 37-jähriger Italiener wurde am Montag in einem Keller verletzt
  • Ein 2-Kubikmeter-Naturstein begrub den Mann in einem Engadinerhaus
  • Er wurde schwer verletzt ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen
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Janine EnderliRedaktorin News

Der 37-jährige Italiener war am Montag gemeinsam mit anderen Arbeitern mit Umbauarbeiten in einem Hauskeller im Weiler Raschvella GR beschäftigt.

Kurz vor 15 Uhr kippte ein etwa zwei Kubikmeter grosser Naturstein aus der Wand des alten Engadinerhauses und erfasste den Mann.

Grosses Rettungsaufgebot

Seine Arbeitskollegen sicherten den Stein und betreuten den eingeklemmten Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Zur Unterstützung der Sicherungsarbeiten sowie die Bergung des Verletzten wurde die Strassenrettung der Feuerwehr Pisoc hinzugezogen. Ein Team des Rettungsdienstes Scuol und eine Rega-Crew übernahmen die medizinische Versorgung des schwer verletzten Mannes.

Er wurde ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände dieses Arbeitsunfalls.

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