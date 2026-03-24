Im Weiler Raschvella GR ist am Montagnachmittag ein Mann von einem aus einer Mauer kippenden Stein erfasst worden. Der Arbeiter wurde schwer verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 37-jähriger Italiener wurde am Montag in einem Keller verletzt

Ein 2-Kubikmeter-Naturstein begrub den Mann in einem Engadinerhaus

Er wurde schwer verletzt ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Der 37-jährige Italiener war am Montag gemeinsam mit anderen Arbeitern mit Umbauarbeiten in einem Hauskeller im Weiler Raschvella GR beschäftigt.

Kurz vor 15 Uhr kippte ein etwa zwei Kubikmeter grosser Naturstein aus der Wand des alten Engadinerhauses und erfasste den Mann.

Grosses Rettungsaufgebot

Seine Arbeitskollegen sicherten den Stein und betreuten den eingeklemmten Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Zur Unterstützung der Sicherungsarbeiten sowie die Bergung des Verletzten wurde die Strassenrettung der Feuerwehr Pisoc hinzugezogen. Ein Team des Rettungsdienstes Scuol und eine Rega-Crew übernahmen die medizinische Versorgung des schwer verletzten Mannes.

Er wurde ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände dieses Arbeitsunfalls.