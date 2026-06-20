Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Beim Einparkieren passierte einem Vater in Tinizong GR ein tragischer Fehler. Am Freitagnachmittag wollte der 45-jährige Autofahrer auf der Alp d'Err bei Tinizong (Gemeinde Surses) sein Auto in eine Garage manövrieren. Dabei übersah er jedoch seinen Sohn, der mit einem Laufrad vor dem Fahrzeug vorbeifuhr. Der Bub wurde bei der Kollision mit dem Auto verletzt. Das Kind wurde vor Ort durch Familienangehörige betreut und anschliessend ins Spital Savognin gebracht. Im weiteren Verlauf des Tages wurde er ins Kantonsspital Graubünden verlegt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Unfalls ab.