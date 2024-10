In Chur ist es zu einer Kollision zwischen einem Vespa-Fahrer und einem Reh gekommen. Der Vespa-Fahrer wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Unfall in Chur

Ein Abschleppdienst transportierte die beschädigte Vespa ab. Foto: Stapo Chur

Kurz zusammengefasst Vespa-Fahrer kollidiert mit Reh in Chur

Fahrer ins Kantonsspital Graubünden gebracht, Vespa beschädigt

Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 20 Uhr

Am Montagabend kurz nach 20 Uhr ist ein Vespa-Fahrer in Chur stadtauswärts über die Deutsche Strasse Richtung Trimmis gefahren. Auf der Höhe des Halbmilweges krachte er in ein Reh, welches unvermittelt die Strasse überquerte.

Die Rettung Chur brachte den Vespa-Fahrer mit unbestimmten Verletzungen ins Kantonsspital Graubünden. Ein Abschleppdienst transportierte die beschädigte Vespa ab.

Stadtpolizei klärt genauen Unfallhergang ab

Für das Reh endete die Kollision tödlich, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. Der Wildhüter brachte das tote Tier weg.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Stadtpolizei Chur hat entsprechende Untersuchungen eingeleitet.