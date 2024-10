Ein Mann hat am Freitagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er und seine Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Unfall in Promontogno GR

Der Fahrer und der Beifahrer wurden schwer verletzt. Foto: Kapo GR

Es ist gegen 23 Uhr am Freitag, als eine Mann (23) in Begleitung von zwei 18-Jährigen mit dem Auto von Vicosoprano kommend über die Malojastrasse talwärts in Richtung Bondo war. Dabei verlor der Fahrer nach ersten Erkenntnissen die Herrschaft über das Fahrzeug, kollidierte mit einer Stützmauer und anschliessend mit einer Leitplanke.

Nach mehreren hundert Metern kam das total demolierte Auto zum Stillstand. Der Fahrer sowie sein Mitfahrer auf dem vorderen Beifahrersitz wurden schwer verletzt. Der 18-Jährige wurde mit der Rega ins Spital nach Locarno und der 23-Jährige mit einem Rettungswagen der Rettung Spino ins Spital nach Samedan gebracht.

Der zweite 18-Jährige, der auf dem Rücksitz sass, wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Spital nach Samedan überführt. Die Strassenrettung der Feuerwehr Bregaglia übernahmen mit fünfzehn Einsatzkräften den Brandschutz auf der Unfallstelle sowie die Verkehrsregelung während der Tatbestandsaufnahme. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände ab, die zu diesem Verkehrsunfall geführt haben.