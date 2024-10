Ein Lenker eines BMWs verlor beim Überholen bei Fläsch GR die Kontrolle über sein Auto und schleuderte mit dem Fahrzeug in eine Rinderherde. Ein Tier überlebte den Unfall nicht.

BMW schleudert in Rinderherde und tötet Tier

Der Lenker verlor beim Beschleunigen die Kontrolle. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Kurz zusammengefasst Unfall bei Überholmanöver in Fläsch

Fahrzeug kollidiert mit drei Rindern

Fahrzeug kollidiert mit drei Rindern

Tier tot, Fahrer und Beifahrer verletzt

Denis Molnar Journalist

Ein 29-Jähriger fuhr kurz vor 16.15 Uhr am Sonntagnachmittag in Begleitung des Fahrzeughalters von Balzers (Liechtenstein) kommend bergwärts über die Luzisteigstrasse in Richtung Maienfeld GR. Bei der Örtlichkeit Answisa beabsichtigte er, ein Auto zu überholen.

Bei der Beschleunigung verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und schleuderte mehrmals auf der Fahrbahn und schlussendlich über diese in eine Weide hinaus. Dort kollidierte das Auto mit insgesamt drei Rindern. Ein Tier wurde getötet und zwei verletzt. Beide Verletzten wurden durch eine Tierambulanz des Grosstierrettungsdienstes Chur betreut, eines musste in eine Tierklinik gebracht werden.

Die Verletzungen des Automobilisten sowie des 33-jährigen Beifahrers stellten sich nach einer Beurteilung eines Ambulanzteams der Rettung Chur als geringfügig heraus und wurden ambulant vor Ort behandelt. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Unfallursache ab.